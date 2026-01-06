アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる音楽LIVE『星々の共鳴』&『花京院ちえり 2ndソロライブ ふぁんしーふぁんきーぱれーど』の会場グッズ販売および関連ボイスの販売が決定！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる音楽LIVE『星々の共鳴』&『花京院ちえり 2ndソロライブ ふぁんしーふぁんきーぱれーど』の会場グッズ販売情報および『星々の共鳴 タッグボイス』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

2026年1月10日（土）・11日（日）の2日間にわたり、ところざわサクラタウンで開催される『星々の共鳴』および『花京院ちえり 2ndソロライブ ふぁんしーふぁんきーぱれーど』の会場にてグッズ販売が決定！

当日より販売する新規グッズもご用意しております。

さらに、『星々の共鳴』に出演するタッグによるミニボイスドラマ全7種を、2026年1月7日（水）より販売いたします！

それぞれの関係性や個性が感じられる内容となっており、笑いあり、青春ありの、普段は見られない2人の特別な会話を聞いて、イベントに備えましょう！

■『星々の共鳴』会場グッズ 詳細

以下3種類の新規グッズを販売いたします。

【グッズ詳細】

▼2連アクリルキーホルダー

全14種

価格：1,300円（税込）

サイズ：60mm角内

材質：アクリル

▼ランダム缶バッジ

全14種

価格：500円（税込）

サイズ：直径約56mm

材質：紙・ブリキ

▼缶バッジコンプリートセット

価格：7,000円（税込）

サイズ：直径約56mm

材質：紙・ブリキ

そのほか、事前販売グッズを含めたラインナップはお品書きをご確認ください。

■『花京院ちえり 2ndソロライブ ふぁんしーふぁんきーぱれーど』会場グッズ 詳細

以下1種類の新規グッズを販売いたします。

【グッズ詳細】

▼ロゴアクリルキーホルダー

価格：1,000円（税込）

サイズ：約60×40mm

材質：アクリル

そのほか、事前販売グッズを含むラインナップはお品書きをご確認ください。

■『星々の共鳴 タッグボイス』詳細

・価格：各2,000円（税込）

・音声フォーマット：wav

【テーマ】

▼花京院ちえり&七星みりり「ふわふわ世界修行たいむ(ハート)」

ライブに向けた修業はまさかの世界一周！？

アメリカのクラブで揉まれ、インドで瞑想し、極めつけはシンガポールのマーライオンで滝行！？

予想外の行動でSNSが大バズりしていく二人の珍道中を描いた最高に可愛い、元気をもらえるボイスドラマになっています！

▼神楽すず&綿貫ねぐせ「Re:Miracle -再会の軌跡-」

孤独を抱える現役アイドルと、本当はステージを渇望していた元アイドル━━

それぞれの巨大な想いが交錯し、伝説のユニット『エメラルドブルー』が一夜限りの復活を果たす！

二人の絆が尊く、最高にエモいボイスドラマになっています！

▼カルロ・ピノ&遠吠きゃん「ほうかご☆青春ビート」

”自信家”なピノと”負けず嫌い”なきゃん━━

先生（あなた）を巡る小競り合いばかりの軽音部が、まさかの大型フェス出演へ！？

ビビりながらも最高のステージを目指すバンド『ほうかごおもてでろ』の賑やかで青春全開なボイスドラマになっています！

▼もこ田めめめ&秘間慈ぱね「PANEME青春劇場-方向性ゼロから始まるケンカ芸-」

「これって運命感じるじゃん？」「ただのクジ引きだって」

学生時代、無理やりコントをやらされた“文化祭の女王”とその"相方"がまさかの再結成！？

因縁の（？）凸凹コンビが、罵り合いながらも最高のユニット名を導き出すテンポの良い会話でずっと聴いていられるようなボイスドラマになっています！

▼ヤマト イオリ&紅蓮罰まる「ふたりで最強(ハート)io×maru(ハート)始動物語」

くじ引きで結成された『(ハート)io×maru(ハート)』がライブへ向けて大奮闘！

練習での壁を乗り越え、じっくり「お餅」のように絆を深めていく二人の姿は必聴！

笑いあり、元気いっぱいなふたりのボイスドラマをぜひお楽しみください！

▼リクム&斜落せつな「わちゃわちゃ休憩タイム」

イベントに向けたダンス特訓！

ミスを気にして落ち込むシャラと体力限界ギリギリ（？）なファントムン。

赤ゲージ点滅の休憩タイムから、妄想バトルを経て気力を回復！

元気と勇気が湧いてくるボイスドラマになっています！

▼ルルン・ルルリカ&鬼頭みさき「探偵事務所きまぐれん -Aの企み-」

名探偵（自称）ルルンと、しっかり者の助手みさき。

そんな暇を持て余した2人が営む探偵事務所に舞い込んだ、謎の依頼━━

事件解決のために選んだ手段は……まさかの「アイドルデビュー」！？

元気いっぱいで可愛らしい、凸凹コンビの魅力が詰まったボイスドラマになっています！

■グッズ販売概要

【販売時間】

2026年1月10日（土）9時00分～21時00分

※販売待機は当日8時30分よりお並びいただけます。

2026年1月11日（日）8時30分～17時30分

※販売待機は当日8時00分よりお並びいただけます。

【販売場所】

ところざわサクラタウン

住所：埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3

■ボイス販売概要

【販売期間】

2026年1月7日（水）12時00分～2026年1月20日（火）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

