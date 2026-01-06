【双葉電子工業】 カー用送信機「T10PXR」発売。ハイエンドホイラーT10PXが”R”を冠して新登場！！

双葉電子工業株式会社

ラジオコントロール分野で長年にわたり高性能送信機・機体を提供している双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2025年12月末より、カー用スティック式送信機「T10PXR」を発売しました。多くのトップドライバーに愛用されている「T10PX」が、「R」を冠して遂に登場。ディテールを追求した「T10PXR」は、新たな舞台で戦うための進化を象徴しています。

■製品概要

T10PXR | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000455)

特長：

➤ 新機構 「ASA (アジャスタブルステアリングアングルアダプター)」採用

ステアリングホイールの動作量を32°～36°まで無段階調整可能。あらゆる状況に合わせた細かな操作フィーリングの調整が容易に。

➤ ホイール、トリガー部にセラミックボールベアリング採用

従来のメタルボールベアリングに比べ、高精度・低摩擦・高耐久性なセラミック製の採用で一段と滑らかな操作感覚を実現。

➤ TFT (ツーフィンガースロットルレバー)

S字曲面型のブレーキレバーを付属。人差し指と中指で挟み込むようにトリガー操作を行います。

これにより、長時間のブレーキ操作での指の疲労を軽減。またブレーキ操作時の指のクリアランスが０になることで、これまでよりも素早く安定したブレーキ操作が可能に。

➤ 徹底した軽量化、重心バランス最適化、剛性アップ

チタン製ビス、マグネシウム材料、ガラス繊維入り強化樹脂(GF)採用、内部構成、配置、重量配分見直しを実施することで、ドライビングの操作性向上、疲労軽減に寄与。

➤ 操作系の信号処理設計の最適化

操作に対するレスポンスの俊敏性と滑らかさを高次元で両立。高速レスポンスかつ扱いやすい操作フィーリングへ。

➤ 新機能 「ST (ステアリング)トリムメモリー」搭載

ステアリングトリムをあらかじめ設定したトリム位置へ瞬時に移動可能。エンジンカー等の長時間レースで必須なトリム調整をより簡単に。

➤ エディット周りのデザイン一新

エディット操作の快適性を追求し、より素早く、正確な操作を実現。またPILOT LEDは7色からお好みのカラーに。

■発売日・価格

発売日：2025年12月末

価格：

・受信機セット エンジンカー用（T10PXR+R404SBS）定価 \101,200 <041204>

・受信機セット 電動カー用（T10PXR+R404SBS-E）定価 \101,200 <041167>

■会社概要

会社名：双葉電子工業株式会社

所在地：千葉県茂原市

設立：1948年

事業内容：各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売

(複合モジュール、産業用ラジコン機器、ホビー用ラジコン機器、ロボティクス製品、有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

URL：https://www.futaba.co.jp

■お問い合わせ先

サポートTOP | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/support/)

双葉電子工業株式会社 ロボティクスソリューション事業センター

カスタマーサービス

電話番号：0475-32-4395