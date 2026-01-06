マルゴト株式会社の採用代行「まるごと人事」、累計支援が600社を突破
採用支援サービス「まるごと人事」「まるごと人事ライト」などを展開するマルゴト株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：櫛引 一臣）は、運営する「まるごと人事」の累計支援社数が600社を突破したことをお知らせいたします。
採用代行「まるごと人事」とは
月額固定料金で、最短1ヶ月から採用業務のほぼ全般を代行するサービスです。2017年に開始した「まるごと人事」に加え、低コストで部分的に依頼できる「まるごと人事ライト」や「まるごと面談代行」も提供しています。
「まるごと人事」が支持される理由
・自社社員による一気通貫の支援体制で、安定した品質を提供
「まるごと人事」は成長企業を中心に、顧客満足度95％以上を維持しながら累計支援社数600社へと拡大しています。
多くの採用代行サービスが業務委託や再委託などの外部リソースを利用する中、「まるごと人事」は開始当初からマルゴトの社員が直接支援を行う体制を貫いてきました。
現在は200名以上の社員がオンラインでノウハウを共有し、最新の採用トレンドの把握と幅広い業界知識をもとに安定した品質のサービスを提供しています。
・数字が示す、継続利用につながる採用成果
「まるごと人事」の採用支援実績として、2025年の内定者数は3,109名、スカウト送信数は39万通超にのぼります。
1ヶ月単位で契約可能なサービスでありながら、最長で7年以上にわたって継続利用いただいている企業さまもあり、成果と信頼の積み重ねが高い満足度につながっています。
代表取締役・櫛引 一臣のコメント
「まるごと人事」の累計支援社数が600社を突破したことを大変嬉しく思っています。
採用市場の変化が加速し、企業ごとに異なる課題に向き合った支援が求められる中、当社は“社員”による高品質な採用代行にこだわり、企業さまに伴走してまいりました。
今後はスタートアップや成長企業に加え、大手企業や地方企業の採用支援にもより一層注力し、それぞれの企業が描く理想の実現を採用の側面から支えてまいります。
会社よりお知らせ
当社では企業さまの採用活動をトータルにサポートする「まるごと人事」サービスを提供しております。人材採用に課題をお持ちの企業さまは、ぜひこちら(https://marugotoinc.jp/form/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=260106_prtimes)よりお気軽にご相談ください。今後とも、マルゴト株式会社をよろしくお願い申し上げます。
会社紹介
社名：マルゴト株式会社
住所：北海道札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323 春野ビル3F
設立：2015年10月
社員数：216名（2025年10月現在）
事業内容：採用代行サービス、バックオフィス業務代行サービスなど
コーポレートサイトURL：https://marugotoinc.co.jp/
まるごと人事：https://marugotoinc.jp/
まるごと人事ライト：https://marugotoinc.jp/lite/
まるごと管理部 労務プラン：https://marugotoinc.jp/roumu/
まるごと管理部 経理プラン：https://marugotoinc.jp/keiri/
まるごと人事エージェント：https://marugotoinc.jp/hragent/
・本リリースに関するお問い合わせ
マルゴト株式会社 コーポレートマーケティング部
メールアドレス：marketing@marugotoinc.co.jp