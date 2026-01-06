【ソラミチシステム：無料オンラインセミナー】1月27日(火)、29日(木)に開催！「日経DIの全国調査が明かす！薬局DXの現在地と未来の薬局とは？」

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステムは、無料オンラインセミナー「日経DIの全国調査が明かす！薬局DXの現在地と未来の薬局とは？」を1月27日(火)、29日(木) に開催します。

オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/89194/apply?np_source=press

薬局業界では今、AI導入や業務のデジタル化が進む一方で、“現場の業務や働き方に実際の変化をもたらすDXとは何か”が問われています。

本セミナーでは、月刊誌「日経ドラッグインフォメーション プレミアム版」（日経DI プレミアム版）10月号の特集「薬局調剤機器・システム大調査 満足度が高いのは？」を題材に、全国調査の結果から見えてきた薬局DXの現状や傾向を紐解きます。

当日は、日経ドラッグインフォメーションの河野副編集長をお招きし、株式会社corte 代表取締役社長の升澤氏がファシリテーターを務めるインタビュー形式で、「“薬局DXの今”はどのような状態にあるのか」「薬局でのAI活用はどこまで進んでいるのか」「未来の薬局はどのような姿になるのか」などのテーマを深掘りしていきます。

変化が加速する薬局業界において、「今後の薬局運営に向けて、今から準備すべきことは何か」を考えるヒントが満載の内容です。ぜひご参加ください！

【オンラインセミナー概要】

●開催日時：1月27日(火)、1月29日(木)

9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00

●会場：オンライン（ネクプロにて配信）

●参加対象者：薬剤師・薬局関係者

●参加費用：無料

【講師】

河野 紀子

日経ドラッグインフォメーション 副編集長

大学院修了後、日経BP入社。これまで日経メディカル、日経ビジネス、日経ドラッグインフォメーションに在籍。薬局に関わる制度や調剤報酬、外食、小売経営を取材してきた経験から、最近は規制改革や地方創生に関心がある。趣味は剣道、電車の旅。広島東洋カープファン。

升澤 裕介

株式会社corte 代表取締役社長

東京大学法学部卒業。2024年4月、日本初のAI薬歴作成支援サービス「corte」を開発。2025年8月時点で契約数2,000店舗超※を達成し、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』にもAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」として搭載されている。毎月100名を超える薬剤師・薬局経営者に向けたセミナー・講演を実施し、「AI×薬局」領域の第一人者として現場DXを牽引している。

※AI薬歴作成支援サービス「corte」単体と、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載されたAI音声入力の合算値

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

