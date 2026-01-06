Synk インバウンドファミリー向け託児サービス「Parent Time」を三井不動産ホテルマネジメントの一部施設にてサービス開始

Synk株式会社

Synk株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：菅原沙耶、以下「Synk」）は、

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 亮、以下「三井不動産ホテルマネジメント」）と、訪日外国人ファミリー向け託児サービス「Parent Time」の提供に関する保育業務委託契約を締結し、同社が運営する一部ホテルにおいて本サービスの提供を開始することをお知らせいたします。

背景｜インバウンド市場におけるファミリー対応の高度化ニーズ

訪日外国人観光客の回復・拡大が進む中、とりわけファミリー層においては、

「子どもの安全・安心を確保した託児環境」

「多言語での円滑なコミュニケーション」

「ホテル品質にふさわしいホスピタリティ水準」

といった、より高度なサービスへのニーズが高まっています。

一方で、旅行中に保護者が安心して滞在時間を過ごせる環境は、

依然として十分に整備されていないのが現状です。

Parent Timeとは

「Parent Time」は、Synk株式会社が提供する訪日外国人ファミリー向けの高品質な託児サービスです。行政に正式登録された保育事業として運営 国家資格を有する保育士・看護師・助産師のみで構成された専門人材が対応 多言語対応および医療機関との連携体制を整備 ホテル客室内や館内スペースに留まらない、旅のスタイルに応じた柔軟さ お預かり中、子どもの学び・成長につながる和文化体験を提供

日本の保育の専門性と、ホテル滞在に求められるホスピタリティ水準を融合した、滞在価値向上に寄与するサービスとして設計されています。

本取り組みについて

本契約により、三井不動産ホテルマネジメントが運営する一部ホテルにおいて、

宿泊ゲスト向けのオプションサービスとして「Parent Time」が導入されました。

本サービスの提供により、

保護者が安心して滞在時間を過ごせる環境づくり 安全で質の高いケアの提供にとどまらない高付加価値の提供 ホテル滞在全体の満足度向上への寄与

といった価値創出が期待されます。

【導入ホテル】

・ホテル ザ セレスティン東京芝

・ホテル ザ セレスティン銀座

・ホテル ザ セレスティン京都祇園

三井不動産ホテルマネジメント株式会社

ご担当者コメント

訪日外国人ファミリーのお客様が増加する中、

お子様連れのお客様にも安心してご滞在いただける環境づくりは、

ホテル運営における重要なテーマの一つです。

行政登録された保育事業としての運営体制と、

ホテル滞在に求められるホスピタリティ水準を備えた「Parent Time」を導入することで、

ご家族それぞれが充実した時間をお過ごしいただける選択肢を

提供できると考えております。

今後も多様化する宿泊ニーズに対応しながら、

滞在価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

株式会社Synk

代表取締役 菅原 沙耶 コメント

旅先において、子連れのファミリー旅行者も「本来の旅の醍醐味」を満喫できる環境を整えることは、これからのインバウンド受入において欠かせない要素だと考えています。

三井不動産ホテルマネジメント様とともにParent Timeを提供できることを大変光栄に思うと同時に、日本の保育の専門性とホスピタリティを融合させたサービスを通じて、訪日ファミリーの滞在価値向上と日本のエッセンシャルワーカーの地位・所得向上に貢献してまいります。

今後の展開

Synkは今後、三井不動産ホテルマネジメントとの連携を通じて、

提供エリアおよび対象ホテルの段階的な拡大 ファミリー向け体験プログラムとの連動 グローバルスタンダードに即した品質管理体制の高度化

を進め、訪日外国人ファミリーにとって日本が「安心して“望んでいた旅”ができる国」となることを目指してまいります。

株式会社Synk

所在地：神奈川県鎌倉市

代表取締役：菅原 沙耶

事業内容：旅行業法に基づく旅行業、保育所および託児所運営、訪日外国人向けコンシェルジュサービスの提供、保育士・ベビーシッターその他育児支援人材の育成、産前産後ケア事業

Synk株式会社は、訪日富裕層ファミリー向けに国家資格保育士によるプレミアム託児・チャイルドコンシェルジュサービス「Parent Time」を提供しています。

ラグジュアリーホテル、旅行会社、三次救急病院小児科と連携し、文化体験・医療・ウェルネスなど、多様な体験のデザインを行っています。

また、東京都女性ベンチャー成長促進事業 APT Women 第10期生、神奈川県 KSAP シード編・アーリー編 採択企業として、行政・地域と連携しながら、“Luxury for Good - 世界に日本のホスピタリティを”の理念のもと事業を拡大しています。

2025年11月には世界最大級の投資家データベース 「PitchBook Data（Morningstar Inc.グループ）」 に掲載、2025年12月にはParent Timeが日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2025 第2期にて 特別賞（グローバル賞）」を受賞しました。

OMOTENASHI Selection 2025 第2期 グローバル賞