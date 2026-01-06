[1/7(水)～1/12(月)]半期に一度のお買い得【冬のクリアランスSALE】を[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、1/7(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【冬のクリアランスSALE】を開催いたします。

- 【冬のクリアランスSALE】

半期に一度のお買い得[冬のクリアランスSALE]では、婦人ジャケット・コート各種が税込2,970円よりなど、売場の冬物商品もお買い得です。

チラシ裏面では、人気インフルエンサー[YOKO]さんが着用するコーデや、特別な日が輝く[セレモニースタイル]のアイテムをご紹介。

冬のクリアランスSALE開催のパシオスへぜひご来店ください。

- チラシはこちら折込チラシ表面折込チラシ裏面- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/94_1_e9d9c4f35338d6e29b2254ea784c8752.jpg?v=202601061251 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

