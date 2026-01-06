プロスポーツチーム経営人材育成講座を開催

株式会社H＆Eテクノロジー

株式会社H&Eテクノロジー（本社：東京都、代表取締役：原山青士）は、日本のプロスポーツチームのさらなる発展を支援することを目的に、「プロスポーツチーム経営人材育成講座」を2026年2月より開講いたします。本講座は、スポーツビジネスの持続的発展に貢献する人材の育成を目的とし、第一線で活躍する講師による講義・議論を通じて、スポーツの現場知見とビジネススキルを学べるプログラムです。

■ 開講の背景

近年、プロスポーツは単なる競技の枠を超え、地域経済や社会課題解決、グローバルな交流の推進において重要な役割を担っています。その一方で、スポーツクラブ経営には観客動員やスポンサーシップ、デジタル活用、地域連携など、多様で高度な経営スキルが求められています。

本講座では、プロスポーツの中でも特にJリーグの現場で培われた実践知と、経営学・マーケティング・ファイナンス・人材マネジメントといった理論を融合し、次世代のスポーツ経営人材を育成します。クラブ運営の成功事例や課題解決のプロセスを学ぶことで、スポーツビジネスの持続的発展に貢献できる人材を輩出することを目的としています。

■ 講座の特色

プロスポーツクラブ経営の最前線で活躍する豪華な実務家・専門家を講師に迎え、実践的な知識とスキルを体系的に習得します。特に戦略的思考力、マネジメント力、マーケティング力、地域連携力の4領域を軸に、現場で活用可能な力を養います。

＜スポーツビジネス・経営・マーケティング分野の第一線で活躍する講師の例＞

・天野春果氏（元川崎フロンターレプロモーション部長、株式会社ツーウィルスポーツ代表取締役、南葛SCプロモーション部長、SVリーグ女子集客推進アドバイザー）

・岡田武史氏（元サッカー日本代表監督、元プロサッカー選手、FC今治運営会社「株式会社今治．夢スポーツ」代表取締役）

・竹内弘明氏（川崎フロンターレ強化本部長）

・武田信平氏（川崎フロンターレ特別顧問、特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会理事長）

・仙田信吾氏（元サンフレッチェ広島代表取締役社長）

・信江雅美氏（響想舎 代表、元サンフレッチェ広島 総合戦略室長、元エディオンピースウイング広島 施設総責任者）

・立石敬之氏（シント＝トロイデンVV CEO）

・丸山和大氏（クリアソン代表取締役社長CEO）

・柳原弘味氏（元ジュビロ磐田事業戦略本部長、元サンフレッチェ広島企画統括部長）

ほか

■ 講座詳細、お申し込み

以下URLよりご確認ください。

https://hri-global.co.jp/sports-management/

■ 開催概要

主催：株式会社H&Eテクノロジー、教育テック大学院大学

期間：2026年2月～4月（全10回）

形式：オンライン開催（一部対面実施）

対象：

・プロスポーツチームのスタッフ

・スポーツチーム経営を目指す実務者・志望者

・スポーツビジネスに関心を持つ企業・自治体関係者

定員：50名

受講料：10万円（税別）

■ 株式会社H&Eテクノロジーについて

株式会社H&Eテクノロジーは、「教育・スポーツ・テクノロジー」を軸に、AI・データ活用を通じた人材育成および経営改革、DX支援を行う企業です。プロスポーツチーム向けのファンエンゲージメントサービスの提供も行っており、教育機関、スポーツクラブ、自治体、企業と連携し、持続可能な社会・産業の実現を目指しています。