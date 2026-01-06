moomoo証券「日米株オプションアカデミー2026」申込受付開始。さらに人気講師「ちょる子氏」の参戦が決定

moomoo証券株式会社

国内でアプリダウンロード数200万件(※2)を突破し、世界2,800万人(※3)が利用する次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2026年2月7日（土）開催の初心者特化型イベント「moomoo 日米株オプションアカデミー2026」の公式ウェブサイトを本日公開いたしました。本イベントは日本取引所グループ（JPX）との共同開催であり、このたび追加登壇講師として、SNSで絶大な支持を得る投資インフルエンサー「ちょる子氏」の登壇が決定したことをお知らせします。

2月７日（土）開催「moomoo 日米株オプションアカデミー2026 」

公式サイトにてタイムテーブル公開：参加申込もスタート

「moomoo 日米株オプションアカデミー2026 」タイムテーブル

本日公開された公式サイトでは、タイムテーブルや、当日に向けた「事前準備ガイド」を掲載。また、本日より参加申込（無料）の受付も開始いたします。

初心者の「わからない」を「できる」に変える、本イベントの2つの特長

- 申込受付はこちら： https://start.moomoo.com/0z7DV6- 掲載内容： イベント概要、豪華キャンペーン情報、セミナー講師プロフィール、タイムテーブル、参加方法、会場アクセスなど

本アカデミーは、「オプション取引に興味はあるけれど、自分には難しそう…」と踏み出せずにいた投資家のための、日本最大級(※1)の初心者向け集中講座です。

来場で必ずもらえる！「明日からオプション取引」を支える4大豪華特典

「moomoo 日米株オプションアカデミー2026 」2つの特徴- 豪華講師陣から学ぶ、一生モノのスキル本イベントの講師には、江崎孝彦氏、守屋 史章氏、田端 信太郎氏、そして新たに決定したちょる子氏という、オプション界のトップランナーが集結。初心者が明日からオプション取引を始めるのに最適な「3つの戦略」を伝授します。- 総勢20名の専任スタッフが「あなたの隣で」操作をサポート最大の特徴は、会場に配置された20名の専任スタッフによる徹底的な画面操作（取引操作）サポートです。「この画面の見方は？」「どのボタンを押せばいいの？」といった不安をその場で解消。参加者全員が、セミナー終了時に「自分一人で注文できる」状態になることを目指します。

当日、会場にお越しいただいた皆様には、オプション取引のスタートを強力にバックアップする以下の特典を必ずプレゼントいたします。

来場で必ずもらえる！4大豪華特典- 守屋史章氏 著書『オプション投資の世界』講師の守屋氏による、初心者のためのバイブルを1冊丸ごとプレゼント- 米国株オプション取引手数料・3ヶ月分キャッシュバック学んだ知識をすぐ実践。コストを気にせず取引を始められる特別キャンペーンをご用意- moomoo×JPX オリジナルコラボグッズここでしか手に入らない、日本取引所グループとの限定デザイングッズ- オプション取引 完全ガイドブック（moomoo監修）アプリの操作からリスク管理まで、日米株オプション取引を凝縮したオリジナルテキスト

※『オプション投資の世界』は先着500名様となります

追加登壇講師：ちょる子氏の参加が決定

ちょる子氏 参加決定

初心者目線に立った分かりやすい発信で人気の投資家、ちょる子氏の登壇が決定しました。 日本株オプションは経験がありつつも、米国株オプションは未経験のちょる子氏。参加者と同じ初心者目線でご登壇いただくことで、投資経験が浅い方でもリラックスして学べるプログラムへと進化します。

【ちょる子氏 プロフィール】

親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。2019年から育児休暇をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレー ドを開始。職場復帰後の2022年に資産1億円を達成。2025年には資産3億円を突破した30代の兼業投資家。育児に励む2児のママでもある。育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら、日々奮闘中。趣味は爆損芸。

X（旧 Twitter）：@kabu_st0ck

【登壇講師一覧】

江崎 孝彦 氏（株式会社Wealth On 代表取締役）

守屋 史章 氏（守屋オプションスクール代表講師）

田端 信太郎 氏（アクティビスト個人投資家）

ちょる子 氏（個人投資家）

イベント概要

■名称：moomoo 日米株オプションアカデミー 2026 ～知識ゼロから気軽にスタート！初心者向け基礎セミナー～

■開催日時：2026年2月7日(土) 12:00～19:00 (予定)

■会場：ベルサール御成門タワー4階 HALL D

■対象：オプション取引に興味がある初心者の方

■参加費：無料

■参加人数：800名限定

■備考：本イベントは会場への入場に無料でご登録いただけるmoomooアカウント登録が必要となります。事前にダウンロードしていただけると当日の入場がスムーズです。

★アプリの事前ダウンロードはこちら→ https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

業界唯一（※4） 日米株オプション、両方取引できるのはmoomoo証券だけ

moomoo証券は、日本株オプションと米国株オプション、その両方の取引を提供できる唯一の証券会社として、お客様の戦略的な取引を強力にサポートいたします。

moomoo証券 業界唯一日米株オプション取引が可能

日本取引所グループについて

日本取引所グループ（JPX）は、傘下の東京証券取引所や大阪取引所などを中心に取引所金融商品市場の開設・運営に係る事業を行っています。東京証券取引所では、3955社の株式に加えて、355銘柄のETF（上場投資信託）も上場されています（いずれも2025年6月2日時点）。大阪取引所では、日経225、TOPIXなどの株価指数や、国債、金を対象とした先物・オプションのほか、個別株を対象としたオプション取引（かぶオプ）などのデリバティブが上場されています。JPX全体として、これらの上場商品に対して公正・透明で円滑な売買を可能とする市場を提供するとともに、情報発信や金融経済教育活動を通じて広く投資家や国民の皆様の金融リテラシー向上に資するよう様々な活動をしています。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールを提供しています。アプリ内で全世界2,800万人(※3)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※5)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、2025年11月には国内で200万ダウンロード(※2)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

moomooアプリ ダウンロード

※1 日本最大級：2025年に開催された日米株オプションに関する対面型イベントを調査。日米株オプション両方を取扱い初心者向けに開催されるものとしては日本最大級（弊社調べ 2025年12月25日時点）

※2 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

※3 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告

※4 ネット証券（SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券、ウィブル証券、サクソバンク証券(順不同)で比較 (弊社調べ 2025年12月15日時点)

※5 一部サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります※イベントの内容や時間、講師等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。

オプション取引には元本を超える損失が生じるリスクがあります。契約前締結書面・約諾書等の重要事項(リスク・手数料等)を必ずご確認の上、自己の判断でお取引ください。

本セミナーでは、ご紹介する商品の勧誘およびキャンペーンのご案内等を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。