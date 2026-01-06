Doctor′s Fitness 宮脇ドクターによるメディカルフィットネスと運動療法について特別講義を実施【東京リゾート＆スポーツ専門学校｜大阪リゾート＆スポーツ専門学校】

学校法人三幸学園

学校法人三幸学園が運営する東京リゾート＆スポーツ専門学校(https://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/) / 大阪リゾート＆スポーツ専門学校(https://www.sanko.ac.jp/osaka-sports/)にて、アスレティックトレーナー科のパーソナルトレーナー専攻の学生を対象に、メディカルフィットネスの理解促進を目的とした特別講義をそれぞれ11月22日(土)、12月13日(土)に実施いたしました。

本専攻は、健康運動指導士の取得や即戦力の人材育成を目的としたカリキュラム構成となります。

将来、運動指導者を目指す学生に対して、医師という立場から、医療と運動療法の連携を推進するDoctor's Fitnessの宮脇ドクターに特別講義を実施いただきました

宮脇ドクタープロフィール

宮脇大（HIROSHI MIYAWAKI）

2011年 大阪大学医学部医学科卒業

日本臨床運動療法学会 評議員

日本ラグビーフットボール協会医師（2019ラグビーW杯嘱託医）

日本スポーツ協会公認ドクター・日本医師会認定健康スポーツ医等

近年、健康寿命の延伸や予防医療の重要性が高まる中、メディカルフィットネスは医療と運動指導を融合させた新たな分野として注目されています。正しい知識を有し、安全に効果的な、エビデンスに基づいた運動指導をできることを目的として、今回の特別講義では、以下のテーマでご講義を実施いただきました。

・医療・メディカルフィットネスの業界理解（現状把握）

・医療・メディカルフィットネス業界の現状の課題

・課題解決のために健康運動指導士ができること

・メディカルフィットネス業界（健康運動指導士）からの視点

・運動療法のエビデンス

・メディカルフィットネスで実際に対応するであろうケーススタディの実施

・運動処方箋に基づいた指導内容と注意点

学生たちは、医療と運動の連携による新しいキャリアの可能性を学び、現場で求められる知識と視点を深める貴重な機会となりました。

特に、運動療法による数値改善の事例や、実際の運動処方箋に基づく指導方法を学習することで、即戦力となるスキルを習得しました。

学生の声

アスレティックトレーナー科 パーソナルトレーナー専攻 学生

「将来のキャリアを考えるうえでとても貴重な時間になりました。



現場で活かせる知識だと感じたので、今後の学びにしっかりつなげていきたいです。」

「授業でも学んでいた糖尿病について、より専門的な視点から理解を深めることができました。

自分自身の健康管理だけでなく、新しい仕事の可能性としても活かせると感じました。」

「これまでの授業では触れていなかった内容も多く、将来役立つ知識を学ぶことができました。

今後の勉強や進路選択に活かしていきたいと思います。」

今後の展望

本学園では、社会的に高まるメディカルフィットネスへのニーズに応えるべく、

宮脇医師との連携のもと、健康運動指導士をはじめとした高度な専門性を持つ人材の育成に、今後も継続して取り組んでまいります。

医療と運動の連携を重視した実践的な学びを通じて、現場で求められる即戦力人材の輩出を目指します。

