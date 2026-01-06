コーディング監査AIエージェント「pyscn-bot」正式リリース
■ 開発背景
Claude CodeやChatGPTなどのLLMを活用したコード生成が急速に普及し、開発スピードは大幅に向上しています。
一方で、生成されたコードの品質管理や、拡大するコードベースの保守・運用に課題を感じる企業が増えています。特に受託開発の現場では、短納期でのデリバリーが求められる中、コード品質の担保と技術的負債の蓄積防止の両立が難しくなっています。
pyscn-bot(https://pyscn.ludo-tech.org/ja/)は、こうした「AI開発時代」特有の課題に対応するために開発されました。
■ pyscn-botとは
pyscn-bot(https://pyscn.ludo-tech.org/ja/)は、GitHubと連携するコーディング監査AIエージェントです。
独自の静的解析エンジン「pyscn」とAIを組み合わせることで、単なるコード表面のチェックではなく、コードベース全体のアーキテクチャまで踏み込んだ分析を実現します。
定期監査のタイミングについては、無料プランは週次、有料プランは日次も選択できます。
■ 主な機能
1. 定期コード監査 週次でリポジトリ全体をスキャンし、以下の問題を検出・レポートします。
・複雑度が高く保守困難なコード
・使われていない関数や変数
・コピー＆ペーストによる重複コード
・モジュール間の依存関係の問題
2. PRへの自動レビュー機能
静的解析ツールを搭載したコードレビューエージェントが自動でコードを分析し改善点を指摘します。
3. アーキテクチャレベルの改善提案
静的解析の結果をもとに、AIがコードベース全体を俯瞰した改善提案を生成します。個別のコード修正だけでなく、設計レベルでの見直しポイントも提示します。
■ 従来ツールとの違い
【従来ツール】
・分析対象：変更差分のみ
・分析手法：LLMによる推測
・視点：個別コードの指摘
・定量評価：なし
【pyscn-bot】
・分析対象：コードベース全体
・分析手法：静的解析＋AI
・視点：アーキテクチャレベル
・定量評価：複雑度・重複率などを数値化
■ 料金プラン
【Free】無料
まずは試したい方向け
【PRO】＄10/月
※ 有料プランは14日間の無料トライアルあり
■ サービス概要
サービス名：pyscn-bot
URL：https://pyscn.ludo-tech.org
提供開始：2026年1月
■ 会社概要
企業名：Ludo Technologies
代表者：余田 大典
URL：https://www.ludo-tech.org
事業内容：生成AIソリューションの提供、ソフトウェア開発支援ツールの企画・開発・運営