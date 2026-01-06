五感で楽しむ“究極の温酒”体験。ところざわサクラタウン日本酒イベント第2弾 「燗酒フェス 2026」2月28日(土)・3月1日(日) 開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン」にて、温度によって変化する日本酒の深い味わいを堪能できる「燗酒フェス 2026」を2026年2月28日（土）・3月1日（日）の2日間開催いたします。

■ 温度が描く、日本酒の新たな表情を求めて

温度によってお米本来の旨味や甘味がふくよかに引き出される「燗酒」は、日本酒の大きな魅力の一つです。身体を芯から温めるだけでなく、料理の味わいをより一層際立たせるなど、冬のひとときを豊かに彩る楽しみ方として注目されています。

本イベントでは、燗酒に並々ならぬ情熱を注ぐ酒蔵が、ところざわサクラタウンに集結。会場では、蔵元やスタッフとの対話を楽しみながらの「試飲（有料）」や、お気に入りの一本をその場で購入できる「即売会」を実施します。

■ “燗”に寄り添うグルメも充実

屋外広場には、燗酒と相性抜群の各地のおつまみやキッチンカーが登場。「燗酒×グルメ」のマリアージュをお楽しみいただけます。お酒好きの方はもちろん、ご家族連れでも1日中楽しめる内容となっております。

※チケット引換のグルメは一部の店舗のみです。それ以外は現金でのご購入になります。

詳細は公式HP等で順次公開いたします。

■ 「燗酒フェス 2026」開催概要

開催日時：2026年2月28日（土）・3月1日（日） 11:00～17:00（予定）

会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホールA 及び 中央広場 ほか

（埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3）

主催：株式会社KADOKAWA

公式HP：https://tokorozawa-sakuratown.com/

公式X： https://x.com/sakuratownjp

※荒天・強風時は中止、内容は変更となる場合がございます。

■ チケット情報（すべて税込）

本イベントはチケット制（試飲・グルメ共通引換券）となります。

【前売券】（1月5日発売開始～2月27日まで販売：https://livepocket.jp/e/kanzake）

・20枚綴り（＋水1本）：3,000円

・10枚綴り（＋水1本）：1,700円

※銘柄・メニューにより必要枚数が異なります。

【当日券】（会場受付にて販売）

・20枚綴り（＋水1本）：3,400円

・10枚綴り（＋水1本）：1,900円

※銘柄・メニューにより必要枚数が異なります。

■ 出店予定酒蔵（五十音順）

・埼玉県

：麻原酒造（琵琶のささなみ）、石井酒造（豊明）、釜屋（力士）、権田酒造（直実）、

神亀酒造（神亀）、晴雲酒造（晴雲）

・宮城県

：金の井酒造（綿屋）

・群馬県

：分福酒造（分福）

・京都府

：向井酒造（伊根満開）

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。

また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/