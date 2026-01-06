中小企業が入れるべきMAツールを徹底比較～HubSpot vs シャノン編～
ウェビナーや展示会を通じてリードを獲得できるようになった企業の多くが、その後のフォロー体制や営業連携の仕組みに課題を感じています。
- タイトル：中小企業が入れるべきMAツールを徹底比較～HubSpot vs シャノン編～
- 開催日時：1月20日(火) 15:00～15:40（40分）
- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。
- 参加費 ：無料
- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■ウェビナー内容
MAツールを導入しても、運用設計が自社の業務プロセスに合っていなければ、定着せず成果に結びつかないケースも少なくありません。
本セミナーでは、代表的なMAツールであるHubSpotとシャノンを比較しながら、自社のリード獲得経路や営業体制に合わせた最適なMA活用の考え方を整理いたします。
実際の運用やデータ連携の観点から、中小企業が無理なく成果を高めるための判断軸をお伝えいたします。
■開催概要
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
