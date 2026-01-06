SIGNATE、生成AI活用をテーマに「AI博覧会 大阪 2026」に出展～AI活用の戦略策定から実行・人材育成までを一気通貫で支援、PRセミナーにも登壇～

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、2026年1月21日・22日に開催される「AI博覧会 大阪 2026」に出展するとともに、PRセミナーに登壇することをお知らせいたします。

本展示会では、企業における生成AI活用の具体的な進め方や、業務変革・人材育成における実践的な取り組みについて、導入事例を交えながらご紹介します。

■ 開催概要

名称： AI博覧会 大阪 2026

会期： 2026年1月21日（水）～22日（木）

主催： 株式会社アイスマイリー

公式サイト： https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

SIGNATEブース番号： Q-1

【ブース訪問アポイント受付中】 会期当日、スムーズなご案内のため、事前のアポイントメントを推奨しております。

URL：https://event.aismiley.co.jp/event/15138/module/booth/401902

■出展内容

SIGNATEは、AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援しています。

ブースでは、実際の導入企業事例や、業務変革に向けた具体的なプロセスを分かりやすくご紹介し、企業ごとの課題に応じた最適なAI活用の進め方をご提案します。専門スタッフが常駐しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【SIGNATE WorkAI】

独自開発のAIエージェントにより、AI活用の戦略策定から実行支援までを包括的にサポートします。

- あらゆる業務における生成AI活用ポテンシャルを「時間」と「コスト」で可視化- 効果最大化に向けた最適な教育・導入プランを自動設計- 各企業に最適化したAI活用プロジェクトの立案・実行を支援

【SIGNATE Cloud】

全社員をAI活用人材へと育成する実践型学習プラットフォームです。

- eラーニングのスケールと実践型研修の没入感を両立- 実務に即したアウトプット型講座により、自走的なAI人材育成を実現- 組織全体のAI活用力を可視化し、育成効果を定量的に測定可能

■PRセミナー登壇情報

【開催日時】2026年1月22日（木）13:50～14:20

【タイトル】ChatGPT登場から3年、企業が直面する生成AI活用の壁

【概要】生成AI活用に取り組む企業が増える一方で、「期待した成果が出ない」「業務に定着しない」「これ以上の活用に限界を感じる」といった課題も顕在化しています。本セミナーでは、SIGNATEがこれまで支援してきた数多くの企業事例を基に、生成AI活用における典型的な課題と、その乗り越え方について具体的に解説します。

登壇詳細・お申し込みURL

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/2b-5/



■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp