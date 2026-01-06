Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤¬¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡È¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡ÉÁÇºà¤Î¥«¥é¥³¥ó¡Ømen¡ìs miium¡Ù¤«¤é¿·¿§2¥«¥éー¤¬È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥é¥Ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ±Ñ¹¬¡Ë¤Ï¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ømiium¡Ê¥ß¥åー¥à¡Ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥º¸þ¤±¥·¥êー¥º¡Ømen's miium¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¿§È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤µ¤ó¤ò·ÑÂ³µ¯ÍÑ¡£¡ÈÀ¹¤ì¤ë¤Î¤Ë¼«Á³¡É¤Ê¥á¥ó¥º¥«¥é¥³¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡À¡Ømiium silicone hydrogel¡Ù¤«¤é¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª ¡¿
¡È¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡ÉÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥«¥é¥³¥ó¡Ømen's miium¡Ù
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://hotellovers.jp/hlcateb1miu0007_2
¢¡¡ØÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤ò¼Â¸½¡£
¡Ømen's miium¡Ù¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÃËÀ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤ÎÆ·¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈ¯¿§¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤òÄÉµá¡£
¼«Á³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¤±¤ë¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥ì¥ó¥º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»ÀÁÇÆ©²áÎ¨15ÇÜ¡È¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡ÉÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
Æ·¤Ë»ÀÁÇ¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ø¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÁÇºà¡Ù¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢Æ·¤Î»ÀÁÇÉÔÂ¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¼·ì¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢1ÆüÃæ²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ë¡£»ÀÁÇÆ©²áÎ¨¡ÊDK/LÃÍ¡Ë¤Ï187DK/L¤ÈÅö¼Ò½¾ÍèÉÊ¤ÎÌó15ÇÜ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿·¿§¤Ï¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä2¥«¥éー
Tear Tint¡¡¥Æ¥£¥¢¥Æ¥£¥ó¥È¡Ú²ó¤é¤Ê¤¤¿å¸÷¡Û
Æ·¤Ë½Å¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£¸÷¤¬Þú¤à¡¢ÃÎÅª¤Êµ±¤¡£
DIA:14.5mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â:13.3mm¡¿BC:8.7mm
Ã¸¤¤¥°¥ìー¤Î¿å¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÎÞ¤Î¤è¤¦¤Ë½á¤ó¤ÀÆ·¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
～²ó¤é¤Ê¤¤¿å¸÷¡ß¥·¥ê¥³ー¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÁÇºà¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯»ÅÍÍ～
¥Æ¥£¥¢¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Î°ìÉô¤Ë¸ü¤ß¡Ê½Å¤ß¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²¼¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥º¤Î²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉôÊ¬¤¬¿¿²¼¤«¤é¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿°ÌÃÖ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÈ¼«¤Î¥×¥ê¥º¥à¥Ð¥é¥¹¥È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¤Î²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁõÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÁõÍÑÃæ¤Î¤Þ¤Ð¤¿¤Åù¤Ë¤è¤ëÈùºÙ¤ÊÆ°¤¤ò´°Á´¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥ó¥º¤ÎÁõÍÑ´¶¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁõÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²óÅ¾¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÜ¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Refrain¡¡¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó
¸÷¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ÎºÇ¹âÊö¡£Í¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÑÛ¤ÈÌ¥¤»¤ë¡£
DIA:14.0mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â:13.2mm¡¿BC:8.7mm
Æ·¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë2¿§¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Ç¡¢¹õÌÜ¤ä±üÌÜ¤Ç¤â¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ·¤Ë¡£
¢£Á´¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´5¥«¥éー¡Ë
IMAGE MODEL / Á°ÅÄ·ýÂÀÏº(¤Þ¤¨¤À ¤±¤ó¤¿¤í¤¦)
Á°ÅÄ ·ýÂÀÏº¡Ê¤Þ¤¨¤À ¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
1999Ç¯ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤Ë¡¢¡Ø·¯¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê23/TBS¡Ë¡¢¡Ø½÷¿À¤Î¶µ¼¼～¥êー¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ～¡Ù¡Ê23/¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØPJ～¹Ò¶õµßÆñÃÄ～¡Ù¡Ê25/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹¥±é¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤ì¤ë¡£¡Ù°æ¥Î¸¶Í¥ÂÀÌò¤ÇÇ°´ê¤ÎÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
♦¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§men's miium
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡§https://hotellovers.jp/hlcateb1miu0007_2
Æþ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1È¢10ËçÆþ¤ê
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥ó¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DIA14.0mm～14.5mm¡¡Ãå¿§Ä¾·Â13.2mm～13.3mm¡¡BC 8.7mm¡¡´Þ¿åÎ¨47.0%
»ÈÍÑ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢1Æü¸ò´¹
ÅÙ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡Þ0.00¡¢-0.75D～-6.00D¡Ê0.25step¡Ë¡¢-6.50D ～ -8.00D¡Ê0.50step¡Ë
¾µÇ§ÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§30200BZX00117000
¢¡HOTEL LOVERS¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ðー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://hotellovers.jp/
ÄÌ¾Î¡Ö¥Û¥Æ¥é¥Ð¡×¤Ï¡¢²ñ°÷¿ô200Ëü¿Í¡¢¸ø¼°LINEÍ§¤À¤Á¿ô155Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
SNS¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢10Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¥³¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÎÇ§ÃÎ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SHIBUYA109½ÂÃ«¡ÊB1F¡Ë¡¢Ê¡²¬PARCO¡Ê4F¡Ë¤ËÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£½ÂÃ«109Å¹¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥«¥é¥³¥ó¤ò»îÃå¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤éÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Û¥Æ¥é¥Ð¸ø¼°SNS¡Ë
Instagram¡¡¡§https://www.instagram.com/hotel_lovers.official/
X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§https://x.com/hotelloversjp
TikTok¡¡¡§https://www.tiktok.com/@hotellovers.jp
¢£¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÄ¾±ÄÅ¹
¡¦¥Û¥Æ¥é¥Ð ½ÂÃ«109Å¹
±Ä¶È»þ´Ö : 10:00～21:00
TEL : 03-6433-7577
½»½ê : ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ29-1 ½ÂÃ«109 B1F
¡¦¥Û¥Æ¥é¥Ð Ê¡²¬PARCOÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö : 10:00～20:30
TEL : 092-235-7214
½»½ê : ¢©810-0001 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2-11-1 Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³ ËÜ´Û4F
¢£È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥é¥Ð
¡¡½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-11Í´¿¿¥Ó¥ë¿·´Û5F
¢£¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Û¥Æ¥é¥Ð¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¡¡
¡¡TEL¡§0120-868-503
¡¡Email¡§contact@hotellovers.jp