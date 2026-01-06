【世界的ガールズグループTWICE】累計販売数6億本*突破の、韓国No.1*発酵ドリンク「TEAZEN（ティーゼン）コンブチャ」のブランドモデルに就任決定！

株式会社千空

韓国で愛される発酵ドリンクブランド「TEAZEN（ティーゼン）」は、

世界的に活躍するガールズグループ「TWICE」をブランドイメージモデルに起用したことをお知らせいたします。

※累計販売数6億本突破… 2020年11月-2024年12月期間基準。TEAZENコンブチャ累計販売本数：約528,000,000本

※韓国No.1… 2021-2024 4年連続、今年のブランド大賞・コンブチャ部門で1位受賞

※2021-2024年連続 オリーブヤングアワード

■ TWICE起用の背景

TEAZENは、健康と美しさを無理なく日常に取り入れることをコンセプトに、韓国国内外で多くの支持を集めています。

TWICEは、明るく前向きなエネルギーで、世代や国境を超えて世界中の人々を魅了しています。

そんなTWICEの姿が、TEAZENが届けたい世界観と重なり、今回のアンバサダー起用が決定しました。

■コンブチャとは？

コンブチャとは、紅茶や緑茶に砂糖を加え、善玉菌や酵母の働きによって発酵させて作る飲料です。

日本では1970年代に「紅茶キノコ」としてブームになり、発酵の過程で生まれる菌のかたまりがゲル状でキノコのように見えることから、その名で親しまれていました。

近年は、美容や健康を意識する人々の間で、改めて注目を集めています。

「TEAZEN Kombucha」はコンブチャをフリーズドライして、水に溶かすだけでいつでも楽しむことができる、保存や携帯に便利なスティックタイプのコンブチャです。

■4つの注目POINT

〈糖類0g、低カロリー〉

一杯全部飲んでも15kcal。糖類ゼロでもカロリーが低くても甘酸っぱい味はそのまま。

〈玄米発酵の特許技術〉

コンブチャは通常砂糖で発酵させますが、玄米のでんぷんを使用することで低カロリーを実現。この独自技術は韓国で特許取得済みです。

〈乳酸菌12種類配合〉

生きている乳酸菌12種とプレバイオティクスが含まれています。

〈スティックでお手軽に〉

携帯に便利で冷たい水にも溶けやすいので、いつでもどこでも楽しめます。

ジュース代わりに飲んだり、夜ご飯の置き換えにもおすすめ。

〈お召し上がり方〉

冷水300mlにスティック1本を入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

お好みで氷を入れるとより美味しく楽しめます。

※炭酸水（300ml）を入れて飲むとより強い炭酸の味を楽しめますが、気泡が過剰生成されるため、溢れないようにご注意下さい。

■商品ラインナップ

TEAZEN レモンコンブチャ

＜内容量＞ 50g(5g×10本)

＜本体価格＞ \880(税抜)

＜賞味期限＞ 24ヶ月

TEAZEN ピーチコンブチャ

＜内容量＞ 50g(5g×10本)

＜本体価格＞ \880(税抜)

＜賞味期限＞ 24ヶ月

TEAZEN シャインマスカットコンブチャ

＜内容量＞ 50g(5g×10本)

＜本体価格＞ \880(税抜)

＜賞味期限＞ 24ヶ月

■ TWICEについて

『いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる』アジア発9人組ガールズグループ

『TWICE』（トゥワイス）。2025年10月20日に韓国デビュー10周年を迎えた。

10代を中心とした幅広い層に圧倒的な支持を得て、デビュー当時から社会現象を巻き起こした。2017年に日本デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たし、リリースする作品では数々の記録を塗り替える。

韓国からデビューしたガールズグループとしては初となる、東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。その勢い止まることなく、2023年5月には、日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催！

東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催。応募総数は120万を超え、スタジアムという大きな舞台のチケットは瞬く間にSOLD OUTとなった。本公演では総勢約22万人を魅了。



TWICEは、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演を行い、改めて歴史に名を刻んだ。

■ TEAZEN（ティーゼン）について

TEAZENは「茶禅」という漢字から着想を得たブランドです。

2000年韓国での創設時、情熱を胸に抱き「健康」と「信頼」というコアバリューに基づいてお客様の生活に幸福と楽しい瞬間を提供することを目標にスタートしました。

茶園から販売・マーケティングに至るまで、お茶のバリューチェーン全体をカバーしています。

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業ホームページ :https://www.cenqur.co.jp/TEAZEN公式Instagram :https://www.instagram.com/teazen.jp.official/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。