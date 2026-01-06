2026 年 1 月 21 日（水）紀伊國屋書店 新宿本店の３階アカデミック・ラウンジにて、『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15⼈のデザインワーク』刊行記念トークイベントを開催いたします。









イベント概要

日 時：2026 年 1 月 21 日 (水) 18:40開場 / 19:00開演

会 場：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

入 場：無料（受付サイト（Peatix）にて「着席参加」の申し込みが必要）

詳 細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1766638044/

対象書籍：『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』/トゥーヴァージンズ

書籍購入：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784867910665

書籍『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』は、映画ポスターデザインの革新期にスポットを当てた画期的ビジュアルブックです。

発売プレスリリース：『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』11 月 26 日（水）発売

ジム・ジャームッシュ（『ストレンジャー・ザン・パラダイス』）、ヴィム・ヴェンダース（『パリ、テキサス』）からエドワード・ヤン（『牯嶺街少年殺人事件』）まで。1970～90 年代、映画界の既成概念を打ち破った 15 人のインディペンデント映画作家の軌跡をオリジナルポスターで紐解きます。

総掲載数は約 500 点！ タジオ・システム外で監督デビュー、もしくは代表作を残した個性豊かな作家たちが、70～90年代（一部例外あり）に監督した作品の製作国オリジナル版を中心に、優れたアートワークを厳選して一挙掲載しました。

今回、その刊行を記念し、「キネマ旬報」等の年間ベスト・テン選考メンバーで毎日映画コンクール審査員も務める映画評論家の吉田伊知郎氏を迎え、本書編著者の井上由一氏とのトークイベントを開催いたします。

本イベントではポスターデザインを切り口に、本書掲載の監督作品やミニシアター黄金期にまつわる秘話、世界各国の映画ポスター事情、さらにはポスターコレクションの奥深い世界など、ここでしか聞けないエピソードを余すことなくお届けします。「キネマ旬報」ベスト・テン選考委員も務める吉田氏の鋭い知見と、編著者ならではの視点が交錯する、映画ファン・デザインファン必聴のイベントです。

また、トークイベント後にはサイン会を開催いたします。参加ご希望の方は、紀伊國屋書店 新宿本店にて、対象書籍『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク』をご購入ください。イベント当日は会場でも販売いたします。

イベントの詳細・席お申し込みはこちら（チケットサイトPeatixが開きます）

登壇者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

外国映画の配給事業に携わる傍ら、映画ポスター・コレクターとしても活動。国内外のオリジナル版を収集し、世界各国のコレクターとのつながりが深い。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。編著書に、『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15⼈のデザインワーク』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『オードリー・ヘプバーン映画ポスター・コレクション』『スタンリー・キューブリック 映画ポスター・アーカイヴ』『ヌーヴェル・ヴァーグの作家たち オリジナル映画ポスター・コレクション』『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

吉田伊知郎（よしだ・いちろう)

別名義はモルモット吉田。大阪芸術大学映像学科卒業。映画評論家・映画ライター・文筆業。 雑誌『キネマ旬報』『映画芸術』『ユリイカ』、web『CINEMORE』『otocoto』『リアルサウンド』、アプリ『ぴあ』ほか、新聞、Blu-ray ブックレット等に執筆。「キネマ旬報 ベスト・テン」「映画芸術ベスト＆ワースト」「映画秘宝ベスト＆トホホ」「毎日映画コンクール」選考担当。

書籍情報









『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』

編著：井上由一

定価：3,960 円（本体 3,600 円+税）

仕様：B5 変／並製／208 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-066-5

発売日：2025 年 11 月 26 日（水）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ



『パーマネント・バケーション』ジム・ジャームッシュ

『ブルー・ベルベット』デヴィッド・リンチ



『デカローグ』クシシュトフ・キェシロフスキ

『牯嶺街少年殺人事件』エドワード・ヤン

●掲載監督ラインナップ

ジム・ジャームッシュ『ダウン・バイ・ロー』／ヴィム・ヴェンダース『ベルリン・天使の詩』／デヴィッド・リンチ『ブルー・ベルベット』／ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー『不安は魂を食いつくす』／ビクトル・エリセ『ミツバチのささやき』／クシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』／レオス・カラックス『ポンヌフの恋人』／エミール・クストリッツァ『アンダーグラウンド』／アキ・カウリスマキ『マッチ工場の少女』／ハル・ハートリー『シンプルメン』／シャンタル・アケルマン『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地』／タル・ベーラ『サタンタンゴ』／キン・フー『侠女』／ホウ・シャオシェン『悲情城市』／エドワード・ヤン『ヤンヤン 夏の想い出』

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/