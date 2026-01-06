¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬J-WAVE¡ØGURU GURU!¡Ù¤Ë4ÆüÏ¢Â³½Ð±é¡ª¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á°æ¸ý¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥ï¥¤¥É¥×¥í¥°¥é¥à¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡Ö¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤ò¤¢¤¨¤ÆµÕ¤«¤é¹Í¤¨¤ëµÕÅ¾¥é¥¸¥ª¡ÖGURU GURU!¡×¡£·îÍËÆü¤Ï¤«¤¬²°¤Î²Ã²ìæÆ¡¢²ÐÍËÆü¤Ï¥À¥¦90000¡¢¿åÍËÆü¤ÏÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï¥¨¥Ðー¥¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍËÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢J-WAVE¡ØGURU GURU!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬4ÆüÏ¢Â³¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ú¤Þ¤¤¤Ë¤Á°æ¸ý¡Û¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬ÍËÆü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÄ®ÅÄ¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÊ¡Î±¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥±¥à¥ê¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î¥²¥¹¥È¤¬4ÆüÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¤Ï°ÊÁ°¡¢¥À¥¦90000¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë²ÐÍËÆü²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¼çºË¤ÎÏ¡¸«æÆ¤¬ÉÔºß¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ú¤Þ¤¤¤Ë¤Á°æ¸ý¡Û¤Ç¤Ï¡¢1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÏ¡¸«æÆ¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·îÍËÆü¤Ë¤Ï¤«¤¬²°¡¦²Ã²ìæÆ¡¢¿åÍËÆü¤Ë¤ÏÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢ÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¥¨¥Ðー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍËÆü¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
4Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ú¤Þ¤¤¤Ë¤Á°æ¸ý¡Û¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍËÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¯¤ò¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§²Ã²ìæÆ(¤«¤¬²°)
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡ÖËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¸¡Äê¡×
¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É) ¡¡
²Ã²ìæÆ(¤«¤¬²°)
°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¢£1·î13Æü(²Ð)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥À¥¦90000
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Ö·ù¤è·ù¤è¤â¹¥¤¤Î¤¦¤Á¡©¡×
¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¥À¥¦90000
°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¢£1·î14Æü(¿å)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê(ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó)
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Öº£Æü¤Ï¶òÃÔ¤í¤¦¡×
¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¾¾°æ¥±¥à¥ê(ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó)¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ
°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¢£1·î15Æü(ÌÚ)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¨¥Ðー¥¹
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤³¤½°ÎÂç¡×
¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¥¨¥Ðー¥¹
°æ¸ý¹ÀÇ·(¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É)
¡¡
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260112220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260112220000)
1·î13Æü(²Ð)¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260113220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260113220000)
1·î14Æü(¿å)¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260114220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260114220000)
1·î15Æü(ÌÚ)¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260115220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260115220000)
¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤«¤é1½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÈÖÁÈÌ¾¡§GURU GURU!
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～1·î15Æü(ÌÚ)
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§22:00～24:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§
MON¡¿²Ã²ìæÆ(¤«¤¬²°)
TUE¡¿¥À¥¦90000
WED¡¿Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê(ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó)
THU¡¿¥¨¥Ðー¥¹
ÈÖÁÈYouTube¡§https://www.youtube.com/@GURUGURU_813
ÈÖÁÈHP¡§https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
ÈÖÁÈX¡§https://x.com/guruguru_813
ÈÖÁÈIG¡§https://www.instagram.com/guru_guru_813/