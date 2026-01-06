SHIFFON¡¢Ï·ÊÞ¥é¥ó¥É¥»¥ë¥áー¥«ー¡ÒÈõ¸ý³ó¹©Ë¼¡Ó¤È¹çÊ»¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖSHIFFON¡×¡Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÈõ¸ý³ó¹©Ë¼³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÈõ¸ý³ó¹©Ë¼¡×)¤È2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¹çÊ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¡¢SHIFFON¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÇäÎÏ¤È¡¢Èõ¸ý³ó¹©Ë¼¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ»¤ÈÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ìÂÎ²½¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇäÂÎÀ©¤òºÆÊÔ¤·¡¢¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈõ¸ý³ó¹©Ë¼¤Î¶¯¤ß ¡ß SHIFFON¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¡Û
¢£ Âî±Û¤·¤¿¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÏ¡É¤È¥¹¥Ôー¥É¤¢¤ë³«È¯ÂÎÀ©
Èõ¸ý³ó¹©Ë¼¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éôºà³«È¯¤«¤é»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤Î²þÎÉ¤ä¿·ÁÇºà³«È¯¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIFFON¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°ÆÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¡É¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÏ°èÌ©Ãå¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿½¤Íý¡¦²þÎÉÂÐ±þ
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹©Ë¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¥áー¥«ー¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ì¾¸Å²°¤ä¶áµ¦ÃÏÊý¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¡ÊÀî¸ý¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸»º¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä½¤Íý¤Ë¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¡ÈÈõ¸ý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê¡É¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£SHIFFON¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Öµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥óºÆ¹½ÃÛ¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½
SHIFFON²ÃÆþ¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òºÆ¹½ÃÛ¡£OEM»ö¶È¤â·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÈõ¸ý¤é¤·¤µ¡É¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ÎºÆÀ¸
½¾Íè¤Î¼«¼ÒÈÎÇä²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢É´²ßÅ¹¤«¤éGMS¤ØÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¡£É´²ßÅ¹Çä¾ì¤Î½Ì¾®¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÆ³Àþ¾å¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¡ÈÈõ¸ý¤ÎÉÊ¼Á¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
SHIFFON¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÈÎÇä¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¤È¿Íºà¸òÎ®¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏOEM´ë¶È¡¢¥ê¥Æー¥éー¡ÊEC¡¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢¥áー¥«ー¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSHIFFON³µÍ×¡Û
SHIFFON¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¡È¥Ç¥«¥¹¥í¥ó·¿´ë¶È¡É¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡¢OEM/ODM»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥µ¥×¥é¥¤»ö¶È¡¢¥Ûー¥ë¥»ー¥ë»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¥¹¥ー¡¿¥¹¥Îー¥Üー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢Á´Êý°Ì·¿¤ÎÆÈ¼«¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://shiffon.com/ »ö¶È³µÍ×¡¦´ë¶È³µÍ×¡¦¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷¡Ë