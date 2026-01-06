～季節に合った果実の味わいでご家族の健康をサポート～ 季節限定「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」新発売
カゴメ株式会社
※画像はイメージです。
- 商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/362_1_b6fca8ce5eb68eaee72a8564fa9cd380.jpg?v=202601060351 ]
- 商品特徴
- 発売日
- 発売地区
- 商品に関するお問い合わせ先
※画像はイメージです。
カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、季節限定の「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」を2026年2月3日（火）から2026年6月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。
「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」は、白桃と黄桃とネクタリンのまろやかな甘さで、季節のおいしさをお届けする野菜・果実ミックスジュースです。砂糖不使用で、たっぷりビタミンＣを摂ることができ、家族みんなでおいしくお飲みいただけます。パッケージは、3種の桃の贅沢感を表現しながら、桃色を広く使い、春の訪れや新生活の始まりをイメージしました。本品を使用した簡単アレンジとして、サイダーを入れて、バニラアイスクリームをのせる「カラフルクリームソーダ」をおすすめしています。
カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。
- 商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/362_1_b6fca8ce5eb68eaee72a8564fa9cd380.jpg?v=202601060351 ]
- 商品特徴
◇ 白桃と黄桃とネクタリンのまろやかな甘さ
◇ 野菜・果実ミックスジュース
◇ たっぷりビタミンＣ
◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％
◇ 砂糖不使用
◇ 季節限定
- 発売日
2026年2月3日（火） ※2026年6月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）
- 発売地区
全国
- 商品に関するお問い合わせ先
カゴメお客様相談センター
0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）