ブロードマインド、RIS全国大会に協賛企業として参加

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343 以下：当社）は、2025年12月6日から7日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「RIS全国大会」に協賛企業として参加し、開会式の挨拶を務めました。

全国学生保険学ゼミナール（Risk and Insurance Seminar, RIS）は、全国14大学が参集し、「リスクと保険」などをテーマに多角的な研究成果を持ち寄り発表する学術大会です。当社は毎年、金融リテラシー向上やライフプラン支援に関する社会的取り組みの一環として、本大会への協賛および中間報告会・全国大会への参加を続けています。

■本大会の概要

開会の挨拶をする当社採用担当の吉川

今年の全国大会では、各ゼミが社会に存在するさまざまなリスクに着目し、分析だけにとどまらず、学生ならではの視点を踏まえた改善策・施策提案が多く報告されました。

・研究テーマ例：金融教育／ライフプラン／児童養護施設／高齢者運転 など

・構成：1セッション45分（発表・他大学とのディスカッション含む）

・参加大学：関西大学、九州産業大学、京都産業大学、慶應義塾大学、西南学院大学、専修大学、拓殖大学、同志社女子大学、東京経済大学、東洋大学、日本大学、福岡大学、明治大学、早稲田大学 （計14大学）

本大会は、学術的知見を共有するだけでなく、次世代を担う学生が「社会課題にどう向き合うか」を考えるきっかけとなる場であり、実践的かつ有意義な学びの機会となりました。

■大会の様子

■担当者コメント

人事総務部 採用担当 吉川ゆり子

2021年に新卒でブロードマインド株式会社へ入社。社会人としてのスタートと同時に関西から上京し、教育部での新人研修を経てFPとしてコンサルティング営業に従事。2年目より採用担当。「この会社にしてよかった」「この学生に来てもらえてよかった」と、企業と学生双方にとって最適な出会いを創出することを目指し、採用活動に取り組んでいる。

当社は、金融教育・ライフプラン支援をコアとした事業を展開しており、 「リスクへの理解」を高める活動には常に関心を寄せています。

今年も開会式にて登壇の機会をいただき、貴重な場に参加させていただきました。 幅広い分野からリスクに関する研究成果が報告され、学生ならではの視点で導かれた解決策には非常に興味を惹かれ、私自身も多くの学びを得ることができました。

私自身、学生時代にRISに参加していたこともあり、現在はOGとして実務者の立場から皆さんの発表を拝見できていることは非常に感慨深いです。来年もまた、皆さんの自由な発想と探究心にあふれた発表に出会えることを期待しております。そして今後も当社は、このような学びの機会や学生の主体的な研究・社会課題への取り組みを支援してまいります。

■RISについて

全国学生保険学ゼミナール（Risk and Insurance Seminar, RIS）とは、全国の大学における保険論関係ゼミナールを中心集い、研究成果を発表・議論する活動。2004年度から運営されており、金融・社会保障・災害・教育など幅広いリスク領域を扱う。

（公式サイト：https://sites.google.com/site/riskseminar/）

＜ブロードマインド株式会社について＞

ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

代表者 ：代表取締役社長 伊藤清

本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

設立 ：2002年1月

事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）

プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村

TEL：03-5459-3091（直通） / mail：bm-pr@b-minded.com