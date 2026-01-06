菱田蒸溜所×長濱蒸溜所 初の共同開発「菱田×長濱 シナジーブレンド ブレンデッドジャパニーズウイスキー」500本限定で2026年1月27日(火)に発売決定！

天星酒造株式会社

菱田蒸溜所(鹿児島県大崎町)と、長濱蒸溜所(滋賀県長浜市)は、互いの原酒を交換・ブレンドした初の共作「菱田×長濱 シナジーブレンド」を1月27日(火)に500本限定でリリースいたします。長濱蒸溜所の屋久チーフブレンダー監修のもと、両者の知見が結実した本作は、ジャパニーズウイスキーの新たな可能性を示す記念すべき第一歩となります。

今回の商品は、菱田蒸溜所で製造・熟成された個性豊かな原酒を長濱蒸溜所に供給し、複数のブレンディングを試みた結果誕生したものです。さらに両者の知見を活かすため、今回は長濱から菱田へ原酒を供給し、菱田蒸溜所側でもブレンドチェックを実施。長濱蒸溜所の屋久チーフブレンダー監修のもと、両蒸溜所の特性が見事に調和し、特に菱田原酒の個性が際立つ少量生産の商品が完成いたしました。この商品は生産能力拡張の難しい長濱蒸溜所、製造に関する技術向上に資する菱田蒸溜所、双方の課題解決となる他、今後のブレンデッドジャパニーズウイスキーが持つ新たな可能性と方向性を示す、記念すべき第一歩となります。両蒸溜所の想いが詰まったこの一本をお楽しみください。

長濱蒸溜所のモルト原酒を8割以上使用した贅沢なブレンド

「シナジーブレンド」の名にふさわしく、中身の構成にも徹底的にこだわりました。ベースとなるのは、世界的に評価の高い長濱蒸溜所のモルト原酒。これを全体の8割以上に及ぶ贅沢な比率で使用し、そこに菱田蒸溜所が南国の風土で育んだ力強いグレーン原酒を融合させました。長濱の重厚なモルト感と、菱田の芯の太いグレーンが織りなす圧倒的な骨格は、ジャパニーズウイスキーの新たな多様性を提示します。

■ 製品情報

〇商品名：菱田×長濱 シナジーブレンド ブレンデッドジャパニーズウイスキー

〇発売日：2026年1月27日(火)

〇原材料：モルト(イギリス産)、グレーン(国内産)

〇内容量：700ml

〇アルコール度数：47％

〇ボトリング本数：500本

〇希望小売価格：12,000円＋税

■ テイスティングコメント

＜アロマ＞

トップノートでは、南国熟成を象徴する完熟バナナやパイナップルのような芳醇なフルーツのアロマが華やかに広がり、その奥から穏やかないちごやイチゴジャムを思わせる柔らかな赤い果実の甘みが重なり、さらにチョコレートのコクや微かなスモーキーさが、香りに立体的な奥行きを与えています。



＜味わい＞

口当たりは非常にリッチで、新樽を連想させるキャラメルやバタースコッチのような芯の太い甘みが広がります。力強い骨格を持つグレーン原酒がベースを支える中、ナツメグやホワイトペッパーのような繊細なスパイス感がアクセントとして現れ、フルーティーな酸味と緻密なバランスで調和します。アフターでは厚みのあるボディを感じさせるパワフルなフィニッシュ。スパイシーな刺激とともに、蜂蜜のような濃密なコクと鼻に抜けるエステリーな余韻が、心地よく長く持続します。

菱田蒸溜所 取締役製造本部長 中原優 コメント

2022年11月からウイスキー造りを開始し、はじめはグレーンウイスキーの製造に試行錯誤の連続でした。あれから早3年が経ち、ジャパニーズウイスキーと言えるウイスキーが長濱蒸溜所の力を借りて世に出すことができることに感慨深いものがあります。菱田蒸溜所と長濱蒸溜所の姉妹蒸溜所同士のコラボのはじめの一歩として、皆さんに愛飲いただければ幸いです。

長濱蒸溜所 チーフブレンダー 屋久佑輔 コメント

それぞれの原酒が持つ魅力を最大限に活かし、さらなる高みを目指す中で、菱田グレーンとの出会いは私たちに大きな発見をもたらしました。南国の風土に育まれた力強く芯の太い菱田グレーンの存在により、ブレンディングの表現はこれまでにない広がりと新たな骨格を獲得できたと感じています。本取り組みは、まだ広大な可能性の入口に立った段階ではありますが、「菱田」ならではの個性を大切にしながら、ジャパニーズウイスキーの新たな多様性を、世界へ発信してまいります。

■菱田蒸溜所

菱田蒸溜所は創業1901年の焼酎蔵、天星酒造内に2022年に新設されたウイスキー蒸溜所。平成の名水百選選出の「普現堂(ふげんどう)湧水源」由来の超軟水で仕込む、鹿児島県大隅半島のモルト・グレーンウイスキー蒸溜所です。

■長濱蒸溜所

2016年に長濱浪漫ビール施設内にて稼働した、琵琶湖と伊吹山、長浜の風土が育む、国内最小規模となるクラフトディスティラリーです。アランビック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、特徴となるリッチな味わいの原酒が日々生み出されています。

【会社概要】

会社名：天星酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 森藤 雅礼

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町菱田1270

TEL ：099-477-0510

FAX ：099-471-6100

URL ：https://tensei-shuzo.com

【本件に関するお問合せ先】

会社名：株式会社都光(菱田蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel ：03-3833-3541

Fax ：03-3832-6930

Mail ：toko-eigyo@toko-t.co.jp