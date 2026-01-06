ちょっぴりブキミな学園で学ぶのは…オニごっこ！？　人気ゲーム「第五人格」を楽しく学ぶ！ 新コーナーが「おはスタ」でスタート！

株式会社小学館集英社プロダクション

テレ東系列にて月～金曜あさ7時5分から放送中の『おはスタ』は、人気ゲーム『IdentityV 第五人格』を楽しく学ぶ新コーナー「おはスタ第五学園」を1月13日（火）からスタートすることを発表。 さらに、『第五人格』のキャラクターと『おはスタ』のマークが描かれたキービジュアルを初解禁しました！

「おはスタ第五学園」キービジュアル／さくしゃ２さん

『IdentityV 第五人格』は、サバイバー4人とハンター1人で行うスリル満点のオニごっこを体験できる、全世界ユーザー数4億人を突破した１v4非対称対戦型マルチプレイゲームです。 魅力的なキャラクターが登場するほか、重厚なストーリーも魅力のひとつです。

本日公開されたキービジュアルには、『おはスタ』のメインMC・スバにぃ（木村昴）や5人のおはキッズたち（安保心結、五十嵐翔和、原寧々、宮本琉成、森島律斗）の制服を着た『第五人格』に登場するキャラクターたちが描かれました。

1月13日（火）から毎週火曜日に放送する新コーナー「おはスタ第五学園」では、ゲーム『第五人格』のキャラクターたちが先生や先輩となって登場し、スバにぃやおはキッズ、おはスタの視聴者である“おはトモ”たちにゲームを楽しく、アツく、時には本気でレクチャーします！

さらに、学園の先輩として登場する庭師 エマ・ウッズの声を務める斎藤千和さんからコメントが到着！

ちょっぴりブキミな「おはスタ第五学園」の先生・先輩として今後登場するのは誰なのか！？ 毎週火曜の『おはスタ』に、ぜひご注目ください！

1月13日（火）放送／第１話「おはスタ第五学園」へようこそ！

スバにぃが拾った古びた手紙…。突然不思議な光に包まれて導かれたのは、ちょっぴりブキミな「おはスタ第五学園」だった！ 学園の教師・マリーや、先輩・エマたちが登場し、一緒に学んでいくのは…オニごっこ！？ 楽しく！ アツく！ 時には本気で！ 遊びながら学ぶ「第五人格」の特別授業、スタート！

庭師 エマ・ウッズ役 斎藤千和さんからコメント到着！

【斎藤千和さん】

おーはー！ 庭師 エマ・ウッズ役の斎藤千和です。素敵なコーナーが「おはスタ」で始まるということですごくワクワクしています！ 「おはスタ」は私自身ずっと観てきた番組ですし、私の子どもたちもお世話になってきているので、“恩返し”ができるという気持ちで、スバにぃやおはキッズたちの皆さんと「おはスタ第五学園」を毎週楽しく盛り上げていきたいです！

そして「第五人格」は、一見するとダークな世界に見えるのですが、魅力的なキャラクターたち、ぞくぞくする世界観に気づけば“沼”にハマってしまうゲームだと思います。「おはスタ」をきっかけに、皆さんを「第五人格」の世界に誘えたらと思います。

ゲームのファンの皆さんも、“先輩”として大きな心でおはトモたちを迎え入れて頂き、

一緒に盛り上げて頂けたら嬉しいです。「おはスタ第五学園」！ よろしくお願いします！

『おはスタ』概要

放送29年を迎えた、視聴者参加型の朝の小学生向け番組。世界で一番、小学生へ向けて生放送をお届けしています！

「学校で流行っているものって？」「こんな最新情報知ってる？」

話題のゲーム、ホビー、アニメなど見逃せない最新情報を発信したり、小学生からの疑問・質問への解決を手助けしたり！ 豪華ゲストも迎え、賑やかでフレッシに！ これからもみんなの朝をスーパーハイテンションで盛り上げます！

【おはキッズとは】

2024年度から誕生した、今年中学２年生・3年生で構成される5人組の番組レギュラー。

それぞれが特技や大きな夢を持ち、毎朝小学生の皆さんを応援しています。

～メンバー～（五十音順）

安保心結（ここな）、五十嵐翔和（とあ）、原寧々（ねね）宮本琉成（りゅうせい）、森島律斗（りつと）

