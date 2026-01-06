¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤º¤ì¾Ô³÷¤«ÅÎ¼ã¡×¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤º¤ì¾Ô³÷¤«ÅÎ¼ã¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§
¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«
¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×¤ÎÈÎÇä
¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä
¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¢¥¤¢¤ä¤«¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´5¼ï)
¢¥¤¢¤ä¤«¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó(Á´5¼ï)
¢¥¤¢¤ä¤«¤¥í¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´5¼ï)¡¡
¢¥¤¢¤ä¤«¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë(Á´5¼ï)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
Á´¹ñ¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢GiGO ONLINE CRANE
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´10¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×
¥á¥ó¥Ðー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´10¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶¡¿GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ÃÓÂÞ
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Õ¥ìー¥Ðー¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥êー¥à¡¢¤¢¤ó¤³
¢¨¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´10¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤«¤¾Æ¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¤Ë¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´10¼ï)¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¡¡
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/GENDA_GiGO
¢£±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp/
¡Ö¤¢¤ä¤«¤¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/AYAKAKI_INFO
Ãøºî¸¢É½µ
(C)ANYCOLOR, Inc.
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://preview.studio.site/live/8dO8KlRgWn/2601/nijisanji