¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤º¤ì¾Ô³÷¤«ÅÎ¼ã¡×¡ßGiGO¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤º¤ì¾Ô³÷¤«ÅÎ¼ã¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³«ºÅ³µÍ×

¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)


¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×


¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§


¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«


¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¡¦¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×¤ÎÈÎÇä


¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤­¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä


¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡



GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê



¢¥¤¢¤ä¤«¤­BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´5¼ï)

¢¥¤¢¤ä¤«¤­¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó(Á´5¼ï)


¢¥¤¢¤ä¤«¤­¥í¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´5¼ï)¡¡

¢¥¤¢¤ä¤«¤­¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë(Á´5¼ï)

¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§


Á´¹ñ¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢GiGO ONLINE CRANE


¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§


ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ­½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´10¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×

¥á¥ó¥Ðー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤­¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤­¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´10¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)


¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤­½©ÍÕ¸¶¡¿GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤­ÃÓÂÞ


¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇ¹þ)


¢£¥Õ¥ìー¥Ðー¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥êー¥à¡¢¤¢¤ó¤³




¢¨¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤­¥É¥ê¥ó¥¯

¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤­¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´10¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î22Æü(Æü)


¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)




¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¾Æ¤­¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢X¤Ë¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´10¼ï)¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¡¡


¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/GENDA_GiGO


¢£±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html


³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È

¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp/


¡Ö¤¢¤ä¤«¤­¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/AYAKAKI_INFO


Ãøºî¸¢É½µ­

(C)ANYCOLOR, Inc.


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸


https://preview.studio.site/live/8dO8KlRgWn/2601/nijisanji