OWC製品価格改定のお知らせ

Other World Computing, Inc.

Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は、AI・データセンター向けの需要急増による半導体メモリーの汎用品への供給がひっ迫し、価格も大幅に高騰していることにより、2026年1月8日より順次Amazon .co.jp OWC直営公式ストアのメモリーカード、ポータブルSSD製品の通常価格を値上げいたします。値上げは製品ごとに段階的に行います。

また一方でThunderbolt 4 Dockの2製品を値下げします。新通常価格は価格表を参照ください。

2026/1/8以降の新通常価格

Other World Computing (OWC) について

Other World Computing（OWC(R)️）は、1988年の設立以来、映像・音楽制作、写真、そしてビジネスの現場で活躍するプロフェッショナルに向けて、高性能なストレージ、ドック、メモリーカードソリューションを提供してきた信頼のブランドです。

プロフェッショナルグレードのストレージや拡張製品、メディアカード、ドック、各種接続ソリューションに加え、アプリやアクセサリに至るまで、すべての製品はクリエイターやビジネスユーザー、一般のコンシューマーといった実際のユーザーの視点に立ち、長く安心して使えるように設計・開発されています。耐久性と信頼性に優れた製品は、ワークフローのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した運用をサポートします。

Other World Computing（グローバルサイト） https://www.owc.com

Other World Computing（日本語サイト） https://www.owcasia.jp

アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/OWC

本プレスリリースに関する問い合わせ先

Other World Computing (OWC)

pr-asia@owc.com