世界最大の蒐集品オークション会社であるヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州）は、2026年1月11日(日)に東京都千代田区にて開催される玩具の展示・即売イベント「スーパーフェスティバル93」 に出展いたします。

今回、本イベント会場内の「ヘリテージ・オークションズ」ブースでは、キャラクターソフビやアクションフィギュア、トレーディングカード、コミック、ビデオゲーム、アニメ関連等、ポップカルチャーカテゴリーの幅広いジャンルのアイテムを対象に無料査定会を実施します。査定結果を受けてオークションへの出品をご希望される場合には、その場で出品手続きおよび委託品のお預かりも可能です。コレクターの皆様はもちろん、オークションや査定は初めて、という方々にもお気軽にご参加いただけるイベントとなっています。

「スーパーフェスティバル」は、株式会社アート・ストームが主催する古今東西の玩具が一堂に会する玩具の展示・即売イベントです。1992年の初開催から回を重ねるごとに人気メーカー、ショップ、個人ディーラーが多数参加するイベントとなり、ますます盛り上がりを見せています。また、扱われるアイテムもキャラクターソフビ、国内外のアクションフィギュア、合金、食玩、ブリキ、プラモデル、ドール、ガレージキット、Tシャツなど多岐に渡っており、映画やアニメ作品のプロモーションやゲストのサイン会やトークショーも開催されています。

ヘリテージ・オークションズは、「コレクターによるコレクターのためのオークションハウス」として、数多くのコレクターズアイテムを取り扱ってまいりました。また、キャラクターソフビやアクションフィギュア、トレーディングカード、コミック、ビデオゲーム、アニメ関連アイテムなど、ポップカルチャー部門も成長を続けており、世界中のコレクターに注目されています。特に近年、日本の人気作品に関連したアイテムや、保存状態の良い蒐集品、限定品などが海外オークションを通じてより高値で売却されるケースが増えており、今後も世界で人気のアイテムは高額で落札される可能性があります。

また、ヘリテージ・オークションズでは日本オフィスの担当者を通じて、出品から落札まで日本語でのサポートが可能です。世界中のコレクターが注目する海外オークションへ出品し、コレクションの価値を最大化する機会として、「スーパーフェスティバル93」の「ヘリテージ・オークションズ」ブースにぜひご来場ください。

■「スーパーフェスティバル93」 開催概要

開催場所：科学技術館（東京・九段下） 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2番1号 開催日時：2026年1月11日（日）11:00～16:00 公式サイト：https://artstorm.co.jp/sufes1.html

■【査定予約・お問合せ】

「スーパーフェスティバル93」にて、ポップカルチャーアイテムの無料査定をご希望される方は、 メールアドレス：Japan@HA.com または 03-6257-1131までお問合せください。

【今後のポップカルチャーカテゴリーのオークション日程・出品締切（一部抜粋）】

・コミック＆コミックアート部門

2026年4月9日開催 「Foreign Comic Auction」出品受付締切（日本）：2026年2月5日（木）まで

・ビデオゲーム部門

2026年3月27日～28日開催 「Video Games Signature Auction」出品受付締切（日本）：2026年1月15日（木）まで

・トレーディングカードゲーム部門

2026年4月30日開催 「Japanese Trading Card Games Auction」出品受付締切（日本）：2026年2月19日（木）まで

・アクション・フィギュア＆トイ部門

2026年4月19日開催 「Action Figures & Toys Auction」出品受付締切（日本）：2026年2月5日（木）まで

※上記日程は変更となる場合があります。※未鑑定のアイテムにつきましては締切が早まります。※現在、アメリカ側での通関が混雑しており、お早めのご出品をおすすめしております。※出品数が上限に達した場合には、上記オークションへの出品をお受けできないことがございます。※オークションの開催日は、予告なく変更される場合がございます。

【ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）について】

ヘリテージ・オークションズは、米国で設立された最大の美術品・収集品オークションハウスであり、最も高いオンライントラフィックと取引額を誇る、世界最大の収集品オークショニアです。(Similar WebおよびHiscox Reportより) ニューヨーク、ダラス、ビバリーヒルズ、シカゴ、パームビーチ、ロンドン、パリ、ジュネーブ、アムステルダム、ミュンヘン、香港、東京にオフィスを構えています。オフィシャルのウェブサイトでは、200万人以上のオンライン入札会員を擁しております。約700万点以上の商品の写真や詳細を遡って検索することが出来ます。また、無料のオンラインアカウントをご登録いただくことで、700万点を超える落札実績をご覧いただけます。（※メディア関係者には、写真のクレジットを明記することで複製権が付与されます。）2024年に東京オフィスを開設し、オークション参加、出品、査定、輸送手配などについて、日本語でのサポートを提供しています。本リリースやオークションに関してご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。ウェブサイト：https://www.ha.com/tokyo