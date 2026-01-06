ル・アンジェ『2025年 GMO顧客満足度ランキング ベビーシッター派遣サービス』 総合満足度 第1位を獲得

ル・アンジェ株式会社

ル・アンジェ株式会社（代表取締役社長 野坂幸司 以下、「ル・アンジェ」）は、GMOリサーチ&AI株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：荻田 剛大、以下「GMOリサーチ&AI」）が2026年1月6日にランキングリリースした「GMO顧客満足度ランキング」において、「2025年 ベビーシッター派遣サービス」カテゴリの総合満足度で第1位を獲得しました。

「GMO顧客満足度️ランキング」は、GMOリサーチ&AI株式会社が発表したランキングです。「2025年 GMO顧客満足度️ランキング ベビーシッター派遣サービス」におきまして、ル・アンジェのベビーシッター派遣サービスをご利用いただいておりますお客様から、主に以下の観点でご評価を頂戴しております。

■ル・アンジェをご評価いただいた点

【保育の質の高さ】

派遣するシッターには保育経験者や資格取得者が多数在籍しており、安心してご利用いただける信頼性の高さ、安全管理や衛生面への細心の注意、そしてお子様の成長をサポートする保育者のプロフェッショナルな姿勢をご評価いただきました。

【豊富な保育サービスの種類】

ベビーシッター、病児保育、産後ケアなど、多岐にわたる保育サービスを提供しております。お子さま一人ひとりの個性や個別のニーズに対応した、きめ細やかなサービスは多様なニーズへの対応力の高さとしてご評価いただきました。

【希望予約の取りやすさ】

ル・アンジェ独自の予約管理システムを採用しており、ご利用者様のスマートフォンのみでご予約が完結する点や、経験豊富なコーディネーターがお子さまひとり一人の個性やニーズに合わせてシッター派遣を行うため、ご希望に沿ったシッターが手配されやすい点についてもご評価をいただいております。

調査概要や詳しいランキング結果は、GMOリサーチ&AIの下記ページをご覧ください。

【ランキング結果】「2025年 GMO顧客満足度ランキング ベビーシッター派遣サービス」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/baby-sitter-dispatch_2025

この度、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ベビーシッター派遣サービス」で1位の獲得ができましたのは、「子育てに不安のない社会をつくる」というミッションのもと、日々、真摯に保育と向き合ってまいりました保育者の皆様のおかげに他なりません。

また、日頃より弊社のサービスを信頼し、多大なるご支援を賜っておりますすべてのお客様に、心より御礼申し上げます。

ル・アンジェは、今後も「子育てに不安のない社会」の実現に向けて、社員一丸となって取り組んでまいります。

引き続き、皆様の変わらぬご支援を賜りますよう、重ねて心よりお願い申し上げます。

■GMO顧客満足度️ランキング調査概要

▽調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：975名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年7月28日～2025年10月17日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18歳～84歳

地域：全国

条件：過去5年以内にベビーシッターのサービスを利用したことがある人。

調査企業・サービス数：47

定義：保護者に代わって乳幼児の保育や世話を行うサービスを提供し、以下のいずれかの条件を満たしている

1)全国保育サービス協会に加盟している

2)全国保育サービス協会の割引券等取扱事業者

ただし、マッチングサイトは対象外とする。

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/baby-sitter-dispatch_2025

■会社概要

会社名 ：ル・アンジェ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 野坂幸司

所在地 ：東京都渋谷区南平台町１番10号いちご南平台ビル6F

TEL ：03-3477-1287

FAX ：03-3477-1288

設立：2006年6月23日

URL：https://www.leange.co.jp/

事業内容：ベビーシッターサービス、病児保育サービス、産後ケアサービス、居宅訪問型保育事業、保育園事業、放課後等デイサービス事業、法人契約、イベント保育サービスほか

ベビーシッターサービス https://www.leange.co.jp/sitter/

病児保育サービス https://www.leange.co.jp/byouji/

産後ケアサービス https://www.leange.co.jp/childbirth/

居宅訪問型保育 https://www.leange.co.jp/homecare/

保育園事業 https://www.leange.co.jp/nursery/

法人契約 https://www.leange.co.jp/corporation/

イベント保育 https://www.leange.co.jp/event/

家事サポーターサービス https://www.leange.co.jp/housekeeper/

放課後等デイサービス https://www.leange.co.jp/day/

【本件に関するお問い合わせ窓口】

ル・アンジェ株式会社

広報担当：佐藤

TEL ：03-3477-1287

Email：info@leange.co.jp