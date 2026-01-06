株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2026年1月10日(土)より、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ユニット「いずれ菖蒲か杜若」とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月22日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・「あやかき焼き」の販売・ノベルティ付きドリンクの販売・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年1月10日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国の当社グループのアミューズメント施設、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設ページをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、クリアカード(全10種)をランダムで1つ進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

「あやかき焼き」

メンバーをモチーフにしたコラボたい焼き「あやかき焼き」を販売いたします。「あやかき焼き」ご購入1点につき、オリジナルコースター(全10種)をランダムで1枚進呈いたします。■販売期間：2026年1月10日(土)～2026年2月22日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原／GiGOのたい焼き池袋■販売価格：600円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ

※「あやかき焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルコースター(全10種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。■販売期間：2026年1月10日(土)～2026年2月22日(日)■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。■価格：500円(税込)

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※オリジナルコースターは「あやかき焼き」と同じものを提供いたします。また、オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「オリジナルクリアカード(全10種)セット」をプレゼントいたします。■応募期間：2025年12月26日(金)～2026年1月11日(日) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

各種公式サイト

「にじさんじ」公式サイト：https://www.nijisanji.jp/「あやかき」公式X：https://x.com/AYAKAKI_INFO

著作権表記

©ANYCOLOR, Inc.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://preview.studio.site/live/8dO8KlRgWn/2601/nijisanji