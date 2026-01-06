°ìÅÓ¤Ê±¢¥¥ã¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¡×¡ß¸µ½÷¤¿¤é¤·´ØÀ¾ÊÛ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓBL¡ªDMM ¥·¥çー¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×1·î6Æü(²Ð) ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¡¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢PF¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§Â¼ÃæÍª²ð¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¤Ï¡¢DMM TV¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×¤ò1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±¡¢²¶¤é¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×2¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë
DMM TV¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¡£
¡¡ËÜºî¤ÏDMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¡ÖCLLENN¡×È¯¹Ô¤Î¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×¡Ê¸¶ºî¡§²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡Ë¤ò¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¡£Í§Ã£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÎø¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤Î2¿Í¤Î´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¡¢BL¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤À¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥×¥é¥ó¥È¡Ê¥»¥ó¥×¥é¡Ë¤ÎÍ¤ÂÀÏº¤Ï¡¢°ìÇ¯Á°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁêÊý¡¦Éð°æ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¥³¥ó¥Ó°¦¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Î²ò»¶¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥«¥á¥é¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¢¤ë³Ú²°¤ÇÍ¤ÂÀÏº¤¬²ò»¶¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÆÍÁ³µã¤»Ï¤á¤ëÉð°æ¡£¥É¥Ã¥¥ê¸å¤ËÍ¤ÂÀÏº¤¬Ìä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢Éð°æ¤ÏÆÍÁ³¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤Î»ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í¤ÂÀÏº¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Îø¿´¤òÃÎ¤é¤ì¤¿°Ê¾å¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëÉð°æ¤òÍ¤ÂÀÏº¤Ï¿²¼¼¤ËÆ³¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±²¶¤é¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÛ¥¥ã¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¤ÎÄ¹ºêÍ¤ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ABEMA¡Öº£Æü¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬µÞÁý¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¢ÀÐÀîÍª¿Í¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Éð°æ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¡×¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤ËÅú¤¨¤ë¤â¡¢Éð°æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦É½¾ðË¤«¤ÊÍ¤ÂÀÏº¤Ï»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÍ¤ÂÀÏº¤ÎÁêÊý¡¢Éð°æ¼þºî¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸µÇ·²ð¡£±¢¥¥ã¤Ç¥Ýー¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢Í¤ÂÀÏº¤Ø¤Î°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤È¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡¢Ç®¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬ÁÈ¤à¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥»¥ó¥×¥é¤ò»Ù¤¨¤ë·Ý¿ÍÃç´ÖÌò¤Ë¾¾¸¶¹¯ÂÀÏº¡¢¿¹²¼»ç²¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤â¡¢¥¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤â°ìÊâ½Ð¤¿¤é¡¢2¿Í¤ÏÍ§Ã£¤À¤·ÁêÊý¡£Í¤ÂÀÏº¤Î²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤ë±ê¾å¤È¥³¥ó¥Ó²ò»¶´íµ¡¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤È¤Ï¡Ä¡©½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×¤ÏDMM¥·¥çー¥È¤Ç1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤è¤êÁ´30ÏÃ°ìµó¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢£ÀÐÀîÍª¿Í¡ÊÄ¹ºêÍ¤ÂÀÏº Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
W¼ç±é¤ÇÍ¤ÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÐÀîÍª¿Í¤Ç¤¹¡£
Í¤ÂÀÏº¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëÉð°æ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éBLºîÉÊ¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤«¤é¤Î¼Â¼Ì²½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âæ»ì¤À¤±¤ËÍê¤é¤º»ëÀþ¤ä¸ÆµÛ¤Ê¤É¡¢Éð°æ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½Ä·¿¥·¥çー¥È¤È¤¤¤¦¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¤ÂÀÏº¤Ê¤ê¤Î³ëÆ£¤ä´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¢£¸µÇ·²ð¡ÊÉð°æ¼þºî Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²óÉð°æ¼þºî¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸µÇ·²ð¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¡ßBL¤È¤¤¤¦¿·´¶³Ð¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁêÊý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤ÈÎø°¦¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤¬Æþ¤êº®¤¶¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤ß¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢½é¤Î¥³¥ó¥È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¥·ー¥ó¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢BL¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¾¾¸¶¹¯ÂÀÏº¡ÊµÈÀ¥ Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªµÈÀ¥Ìò¤Î¾¾¸¶¹¯ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÎÍ§¾ð¤¢¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤¢¤ê¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤â³Ú¤·¤¯ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿¹²¼»ç²¹¡ÊÉ´°á Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
É´°áÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¾Ð¤¤¤È¶»¥¥å¥ó¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
¢£¸¶ºî¡¡²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦ÀèÀ¸¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª²ÏÈÓ¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿ºÝ¤ËÌ¾Á°¤Î¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÊÑÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¡Ö¾¦¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹)
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¡ÖÀ§Èó¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¡¢¤¤¤Ä¥Ý¥·¥ã¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ç¤â¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇÛ¿®Æü¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä»ä¤â¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¤ー¡ª
¥»¥ó¥×¥é¤Î2¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥â¥»¤Î2¿Í¤â³§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ºîÉÊ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í
¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)Àµ¸á¤è¤êDMM¥·¥çー¥È¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡Ú»ëÄ°URL¡Ûhttps://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=7k9dt2gt4m0kqiziysmi67yck
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¤Ë¤ÏDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡Ê·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÃæ¤ÎÊý¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú½Ð±é¡ÛÀÐÀîÍª¿Í¡¡¸µÇ·²ð¡¡¾¾¸¶¹¯ÂÀÏº¡¡¿¹²¼»ç²¹¡¡¤Û¤«
¡Ú´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡ÛÊÒ²¬¤±¤ó¤¿
¡Ú¸¶ºî¡Û²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¡ÊMooiComics¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥Úー¥¸¡§https://1-oshimanga.com/p000194/
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û(C)︎DMM¥·¥çー¥È
¢¨¼Ì¿¿»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
°ìÅÓ¤Ê±¢¥¥ã¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¡×¡ß¸µ¥ä¥ê¥Á¥ó´ØÀ¾ÊÛ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓBL¡ª¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±¡¢²¶¤é¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ó¥×¥é¤òÁÈ¤à¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤ÈÉð°æ¡£°ìÇ¯Á°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éð°æ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó°¦¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á²ò»¶¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡£¥«¥á¥é¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¢¤ë³Ú²°¤Ç²ò»¶ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³µã¤»Ï¤á¤ëÉð°æ¡£¥É¥Ã¥¥ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¬¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Éð°æ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤Î»ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë°Ù¡¢¤½¤·¤ÆÉð°æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â±þ¤¨¤¿¤¤¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤Ï¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤â¡¢¥¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤â°ìÊâ½Ð¤¿¤é¡¢Æó¿Í¤ÏÍ§Ã£¤À¤·ÁêÊý¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Éð°æ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡£2¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë―
¡ãºîÉÊ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ä
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡×
ÇÛ¿®É½µ¡§2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¤è¤êDMM¥·¥çー¥È¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
ºîÉÊURL¡§https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=7k9dt2gt4m0kqiziysmi67yck
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)DMM¥·¥çー¥È
