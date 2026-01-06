ミラリタ株式会社、資産運用EXPO春にブース出展決定

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、東京ビッグサイトで2026年1月16日(金)から18日(日)まで開催される「資産運用EXPO春」にブース出展いたします。ファイナンシャルアドバイザーフェア内、ブース所在番号「15-5」にて出展予定です。

■「資産運用EXPO春」

開催日時：2026年1月16日(金)～18日(日)10:00～18:00*

*1月18日(日)のみ、17:00終了予定となります。

概要：日本最大級の投資商品の総合展

場所：東京ビッグサイト 南3・4ホール(https://www.bigsight.jp/)

主催：RX Japan株式会社(https://www.rxjapan.jp/)

公式サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html

〈資産運用EXPOについて〉

資産運用EXPOは、株式や不動産、保険、現物資産など、さまざまな投資商品が一堂に集まる資産運用のイベントです。投資の「いま」を学ぶセミナーや、投資商品のプロに直接相談できるコーナーなどが用意されています。

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/