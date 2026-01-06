ミラリタ株式会社、資産運用EXPO春にブース出展決定
事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、東京ビッグサイトで2026年1月16日(金)から18日(日)まで開催される「資産運用EXPO春」にブース出展いたします。ファイナンシャルアドバイザーフェア内、ブース所在番号「15-5」にて出展予定です。
■「資産運用EXPO春」
開催日時：2026年1月16日(金)～18日(日)10:00～18:00*
*1月18日(日)のみ、17:00終了予定となります。
概要：日本最大級の投資商品の総合展
場所：東京ビッグサイト 南3・4ホール(https://www.bigsight.jp/)
主催：RX Japan株式会社(https://www.rxjapan.jp/)
公式サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html
〈資産運用EXPOについて〉
資産運用EXPOは、株式や不動産、保険、現物資産など、さまざまな投資商品が一堂に集まる資産運用のイベントです。投資の「いま」を学ぶセミナーや、投資商品のプロに直接相談できるコーナーなどが用意されています。
■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長 重田恭宏
設立日：2017年11月1日
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階
公式サイト：https://miralita.co.jp/
問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact
■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」
お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。
みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。
https://miralita.jp/