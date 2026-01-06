森塾　2026年春に新たに12校舎を開校！

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本部：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「スプリックス」）の展開する個別指導塾『森塾』では、今春も新しく以下の校舎をオープンいたします。

森塾 上石神井校：西武新宿線 上石神井駅徒歩3分

東京都練馬区上石神井1-16-5 田中第二ビル2階

https://www.morijuku.com/school/kamishakujii/

森塾 小田原校：東海道新幹線、東海道本線、小田急小田原線、箱根登山電車、大雄山線 小田原駅徒歩6分

神奈川県小田原市栄町2-13-1 そびそ二宮ビル4階

https://www.morijuku.com/school/odawara/

森塾 北野田校：南海高野線 北野田駅徒歩1分

大阪府堺市東区北野田1084番-130 ベルヒル北野田1階

https://www.morijuku.com/school/kitanoda/

森塾 喜連瓜破校：谷町線 喜連瓜破駅徒歩4分

大阪府大阪市平野区瓜破西1-8-20 銀ビル4階

https://www.morijuku.com/school/kireuriwari/

森塾 樟葉校：京阪本線 樟葉駅徒歩1分

大阪府枚方市楠葉花園町14-10 京阪くずは駅前ビル南館3階

https://www.morijuku.com/school/kuzuha/

森塾 JR茨木校：JR京都線 茨木駅徒歩3分

大阪府茨木市西駅前町9-29 ウェーブワン・ビル4階

https://www.morijuku.com/school/jribaraki/

森塾 住ノ江校：南海本線 住ノ江駅徒歩8分

大阪府大阪市住之江区浜口東3-5-26 浜口東3丁目貸店舗2階

https://www.morijuku.com/school/suminoe/

森塾 摂津富田校：谷町線 JR京都線（阪急京都線） 摂津富田駅（富田駅）徒歩2分

大阪府高槻市富田町1-8-21 大和マートビルSOUTH2階

https://www.morijuku.com/school/settsutonda/

森塾 千里丘校：JR京都線 千里丘駅徒歩2分

大阪府摂津市千里丘1-4-15 アビンジャーコート1階

https://www.morijuku.com/school/senrioka/

森塾 西長堀校：長堀鶴見緑地線、千日前線 西長堀駅徒歩1分

大阪府大阪市西区南堀江3-12-17 アドーラブル南堀江5階

https://www.morijuku.com/school/nishinagahori/

森塾 布施校：近鉄大阪線、近鉄奈良線、布施駅徒歩2分

大阪府東大阪市長堂1-3-14 トクヤスビル10階

https://www.morijuku.com/school/fuse/

森塾 八戸ノ里校：近鉄奈良線 八戸ノ里駅徒歩1分

大阪府東大阪市下小阪2-14-16 天正八戸の里ビル6階

https://www.morijuku.com/school/yaenosato/

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/