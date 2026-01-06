釣りの記録アプリ「FishRanker」のSIIG、シマノと業務提携

SIIG株式会社

釣りの記録アプリ「FishRanker（フィッシュランカー）」を運営するSIIG株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役：谷川 奨、以下「SIIG（シーグ）」）は、株式会社シマノ（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：島野 泰三、以下「シマノ」）と業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、2026年1月6日（火）にリリースされるシマノ公式アプリ「SHIMANO LINK（シマノリンク）」とFishRankerのサービス連携を開始します。釣行記録でポイントが貯まる「SHIMANO LINKポイントプログラム」を提供し、アングラー（釣り人）の日々の体験を起点とした新しいブランドエコシステムの構築を目指します。

釣りの記録を、社会やブランドとつながる価値へ

FishRankerは、釣り上げた魚やフィールド状況を手軽に記録・共有できる釣果記録アプリとして、2020年11月のサービス開始以来、多くのアングラーに利用されてきました。日々の釣りの思い出を「ライフログ」として残しながら、過去の成果をデータとして振り返り、分析することが可能です。

こうした釣りの記録は、個人の楽しみや振り返りにとどまらず、水辺の環境変化や資源状況を把握するための一次情報としての側面も持っています。SIIGは「釣り文化を次世代へつなぐ」をミッションに、水産庁へのデータ連携を行うなど、FishRankerユーザーの皆さまから寄せられた釣果データ※を水産資源の評価や持続的な資源管理に活用する取り組みを進めてきました。

シマノは、世界有数の釣具メーカーとして長年にわたり高品質な製品と技術を通じて、世界中のアングラーの釣り体験を支えてきたグローバルブランドです。多様な釣りスタイルに寄り添いながら製品・サービスを展開し、国内外のアングラーから高い信頼と支持を得ています。

今回の連携は、釣りを記録するという日常的な行動に、「ブランドとのつながり」という新たな価値を付加するものです。FishRankerにおける釣果記録を起点に、ポイントや特典といった形で価値が還元される仕組みを構築することで、記録行為そのものが、より広がりのある体験へとつながります。

本連携を通じて、アングラー一人ひとりの釣り体験をより豊かなものにするとともに、「個人のライフログ」「ブランド体験」「社会的価値」が無理なく結びつく、持続可能なエコシステムの構築を目指します。

※水産庁へ提供されるデータは匿名化されます。詳細はFishRankerアプリのプライバシーポリシーをご確認ください。

「SHIMANO LINK ポイントプログラム」概要

- 日々の釣りを記録するだけでポイント獲得SHIMANO LINKとFishRankerのアカウントを連携し、FishRankerで釣行を記録することで「SHIMANO LINKポイント」が付与されます。※一定の獲得条件および一定期間内の獲得上限があります。- シマノ公式ストアで使える特典に交換可能貯まったポイントは、シマノ公式オンラインポップアップストアで利用できる割引クーポンや、限定アイテムの購入、限定イベントへの招待などに交換可能（予定）です。- アプリ間の導線接続SHIMANO LINKからFishRankerの記録画面へダイレクトにアクセス可能。アプリ間をスムーズに移動でき、ポイント残高も両アプリで確認できます。

開始時期：2026年1月上旬予定

「釣りフェス2026」シマノブースにて公開。公式メジャーの配布も

SHIMANO LINK ポイントプログラムの詳細は、以下の各フィッシングショーのシマノブースにて公開されます。

- 釣りフェス2026 in Yokohama日程：2026年1月16日（金）～18日（日）会場：パシフィコ横浜- フィッシングショーOSAKA2026日程：2026年2月7日（土）・8日（日）会場：インテックス大阪

あわせて、両会場ではSHIMANO LINKのダウンロードと会員登録を完了された方を対象に、「SHIMANO LINK 公式メジャー」をプレゼントするキャンペーンも実施されます。

キャンペーンの詳細はシマノ公式サイト(https://fish.shimano.com/ja-JP/content/special_contents/fishingshow/2026/yokohama.html)をご確認ください。

本メジャーは、魚を計測するフィッシングメジャーとしての機能に加え、FishRankerのAIカメラ機能に対応しており、撮影と同時に計測結果と魚種名が自動入力されます。釣果記録の手間を減らし、よりスムーズな記録体験を提供します。

さらに、2026年春には本メジャーを使用して参加できるオンライン大会の開催も予定しています。

今後について

SIIGとシマノは、デジタルの力を活用して釣りをより身近で持続可能な体験へと広げていくための取り組みを段階的に進めてまいります。またSIIGは、今後もメーカー、行政、地域、関連団体などさまざまな関係者との協力を通じて、アングラーの皆さまにさらなる価値を届けるため、サービスのアップデートを継続してまいります。

会社概要

■ SIIG株式会社

設立：2016年8月

代表者：代表取締役 谷川 奨

所在地：新潟県佐渡市河原田諏訪町208番地16

事業内容：釣り人向けアプリ「FishRanker」の運営、釣りイベントの企画運営、水産資源管理システムの開発 等

URL：https://fishranker.jp/(https://fishranker.jp/teaser/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shimano_link_202601&fr_source=prtimes_link) （FishRanker サービスサイト）

URL：https://siig.jp/

■ 株式会社シマノ

設立：1940年1月

代表者：代表取締役社長 島野 泰三

所在地：大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

事業内容：自転車部品、釣具、ロウイング関連用品等の開発・製造・販売

URL：https://www.shimano.com/

URL：https://content.fish.shimano.com/shimano-link（SHIMANO LINK サービスサイト）