行列ができる鶏白湯らーめん店『麺屋ことぶき 千葉駅前店』（運営：株式会社コトブキダイニング｜所在地：千葉県千葉市｜代表：菊池 寿人）は、広島県産の大粒牡蠣を贅沢に8個使用した千葉県内最多※の『濃厚牡蠣らーめん』と、裏メニュー『牡蠣白湯らーめん』を、2025年12月4日（木）より冬季限定で販売開始いたしました。ぷりぷりと食感豊かな広島県産牡蠣を惜しみなく使用し、昆布出汁で旨みを最大に引き出した“冬の味覚が詰まった感動の一杯”が、今年も帰ってきました。*千葉県内の牡蠣ラーメンの中で、牡蠣の数が一番多く入っています。（※2025年11月自社調べ）

◾️濃厚牡蠣ラーメンの特徴

広島県産の大粒牡蠣を贅沢に使用した濃厚牡蠣ラーメンは、昆布出汁ベースのスープで牡蠣の旨みを最大限に引き出し、火を通しても縮みにくいジューシーな食感が特徴です。冬季限定商品として、冬の味覚を楽しめるこの一杯には牡蠣がたっぷり8個入りで、ボリューム満点です。１）広島県産の大粒牡蠣がたっぷり８個入りでボリュームたっぷり牡蠣の名産地である広島県産の厳選された大粒牡蠣をふんだんに使用しています。火を通しても縮みにくく、ジューシーな食感と濃厚な旨みが楽しめます。２）昆布出汁をベースにすることで、牡蠣の旨みを最大限に引き出す工夫を実現素材の味を引き立てるために高性能浄水器で水質を徹底管理しています。３）特製自家製麺牡蠣スープに負けない、風味豊かな自家製麺が食欲をそそります。

商品名：濃厚牡蠣らーめん｜販売価格：1,500円（税込）

商品名：裏メニュー牡蠣白湯らーめん｜販売価格：1,900円（税込）

鶏の旨みをじっくりと抽出した濃厚な鶏白湯スープに牡蠣の旨みが加わりさらに美味しくなりました。寒い冬にぴったりの限定裏メニューです。

販売期間：2025年12月4日（木）～3月末まで（※牡蠣がなくなり次第終了） 販売店舗：麺屋ことぶき 千葉駅前店所在地：千葉市中央区富士見2-1-2 マインズ千葉 B館 B1URL：https://menya-kotobuki-chiba.gorp.jp/

◾️商品開発の裏側 ～感動レベルの牡蠣ラーメンを目指す～

麺屋ことぶきは、お客様に常に新しい味をお届けしたいという想いから、今回の「濃厚牡蠣ラーメン」を開発いたしました。特に、旬の牡蠣をふんだんに使用することで、冬の味覚を存分に味わえる感動レベルのラーメンを目指しました。工夫した点は、牡蠣の旨みを最大限に引き出すために、鶏ガラスープではなく昆布出汁を採用し、高性能浄水器で水質を徹底管理。素材の味を引き立てる試行錯誤の末、火を通しても縮みにくい広島県産の大粒牡蠣のジューシーさを活かしたスープが完成しました。「水」と「出汁」にこだわり抜いた開発ストーリーが詰まった逸品です。

◾️代表取締役社長 菊池寿人コメント

昨年初めて販売した『牡蠣ラーメン』が多くのお客様から大変好評をいただき、今年もこうして再び提供できることを心から嬉しく思います。 “冬といえばことぶきの牡蠣ラーメン”と言っていただけるよう、今年はさらに素材選びや仕込みを見直し、より満足度の高い一杯へと磨きをかけました。濃厚牡蠣ラーメンは、広島県産の大粒牡蠣を贅沢に使用し、昆布出汁の旨みと調和するよう丁寧に仕上げています。事業が軌道に乗るきっかけともなった“水の大切さ”を活かし、高性能浄水器で仕上げたスープは、雑味がなく牡蠣の旨みをまっすぐに感じていただける自信作です。今年の冬も、麺屋ことぶきでしか味わえない“特別な一杯”をぜひお楽しみください。皆さまの温かいひとときに寄り添える存在になれれば嬉しいです。

◾️麺屋ことぶきについて

素材と味に徹底的にこだわるラーメン店です。創業以来、お客様に「至福の一杯」を提供することを目指し、スープ、麺、具材のすべてに細部まで配慮。特にスープには独自の技術と厳選素材を使用し、食材の旨みを最大限に引き出しています。素材の味を活かすために、水の重要性に気付き、浄水器を導入するなど、水質管理に力を入れています。これにより、素材の風味を最大限に生かしたスープが実現。看板メニューの濃厚鶏白湯ラーメンや季節限定商品など、多彩なラーメンが楽しめます。お客様との温かい交流と笑顔を大切にしながら、「また来たい」と思われるお店作りを追求しております。

◼️運営店舗

⚫︎炭火焼 寿 [千葉駅前店]所在地：千葉市中央区富士見2-1-2 マインズ千葉 B館 B1⚫︎麺屋 ことぶき [千葉駅前店]所在地：千葉市中央区富士見2-1-2 マインズ千葉 B館 B1⚫︎麺屋 ことぶき [ユニモちはら台店]所在地：市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台2FTEL & FAX：0436-98-2919⚫︎麺屋 ことぶき [イコアス千城台店]所在地：千葉市若葉区千城台北3-21-1⚫︎薬膳スープ春雨KOTOBUKI麻辣湯 [イオンゆみ～る鎌取店]所在地：千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16 1F⚫︎とんかつ 菊万所在地：市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台1⚫︎バル・バローロ・イタリアン所在地：茂原市押日500-1TEL & FAX：0475-36-6066⚫︎バル・バローロ・イタリアン・カフェ営業形態：cafe madoiのカフェスペースで不定期営業所在地：千葉県千葉市若葉区小倉町863-3

◼️会社概要

「コトブキダイニング」は、千葉県を中心に、炭火焼、ラーメン、イタリアンなど、多様なジャンルの飲食店を10店舗展開する成長企業です。2007年の創業以来、地域に根ざした温かいおもてなしと、一皿一皿に込めた情熱で、お客様の笑顔を創造してきました。常に新しいことに挑戦し、お客様の期待を超える「美味しさ」を提供するため、日々研鑽を積んでいます。私たちのモットーは、「お客様と社員の笑顔」。食を通じて、地域社会に貢献し続ける企業を目指します。会社名: 株式会社コトブキダイニング代表者: 代表取締役社長 菊池 寿人所在地: 千葉県千葉市中央区富士見2-1-2 マインズ千葉 B館 B1資本金: 900万円設立: 2007年3月事業内容: 飲食店経営、催事出店HP：https://kotobuki-dining.com/Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992204622沿革2009年3月: JR千葉駅前に「炭火焼ダイニング 寿」OPEN2014年3月: JR千葉みなと駅前ホテルニューツカモトへ移転。「炭火焼 寿」としてOPEN2016年2月: 千葉市中央区に新業態「麺屋ことぶき」OPEN2017年5月: 市原市「ショッピングモール ユニモちはら台」にて新業態「とんかつ 菊万」OPEN2019年9月: 同「ショッピングモール ユニモちはら台」にて「麺屋ことぶき ユニモちはら台店」OPEN2019年9月: 茂原市にて新業態「バル・バローロ・イタリアン」OPEN2021年5月: 千葉市ショッピングモールイコアス千城台店「麺屋ことぶき イコアス千城台店」OPEN2021年9月: イオンゆみ～る鎌取にて「麺屋ことぶき つけ麺専門店」OPEN2024年8月: JR千葉駅前に「麺屋ことぶき 千葉駅前店」OPEN2024年8月: JR千葉駅前に「炭火焼きことぶき 千葉駅前店」OPEN2025年8月:薬膳スープ春雨 KOTOBUKI 麻辣湯 イオンゆみ～る鎌取店OPEN