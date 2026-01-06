音楽で祝う2周年。bird／Rickie-G／韻シストBANDが集う、WHATAWON渾身の2日間【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

12歳以下のお子様は入場無料。

屋外型ライブ空間で、家族・友人・カップルそれぞれのスタイルで楽しめる2周年イベントです。

5月4日（月・祝）・6日（水・祝）の2日間開催。

WHATAWON、2周年を祝う特別な2日間

WHATAWON公式サイト :https://whatawon.co.jp/

大阪・岸和田の滞在型エンターテイメントモールWHATAWON（ワタワン）は、開業2周年を記念し、

スペシャルイベント 「Good Times Good People」 を

2026年5月4日（月・祝）・5月6日（水・祝）の2日間にわたり開催します。

音楽、ファッション、グルメ、エンターテイメントが一体となった、周年ならではの特別な時間をお届けします。

DAY1｜5月4日（月・祝）bird ライブ

初日のメインライブには、ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲で、ジャンルを越えて支持を集める bird が WHATAWON に初登場。

南大阪最大級のライブホール「Floor Disco Ball」で、記念日を彩る特別なステージを披露します。

DAY2｜5月6日（水・祝）Rickie-G × 韻シストBAND

2日目のメインライブには、深く優しい歌詞と歌声で人々を惹きつける Rickie-G が出演。

さらに、生演奏ヒップホップを軸に、ソウル／ジャズ／ファンクのグルーヴを織り交ぜる

韻シストBAND の出演も決定。

当日はライブに加え、DJ TAKU によるDJプレイ、扇樹 のダンスパフォーマンス、そして 高橋マシ がMC & DJとして空間をつなぎます。

ライブ、DJ、ダンスが交差する、WHATAWON 2周年ならではの濃密なLIVE DAYをお届けします。

SPECIAL CONTENTS｜2日間共通企画

・ イベントプロデューサー 高橋マシによる無料トークセッション。

・ 出演アーティスト × WHATAWON飲食店舗の当日限定コラボメニュー

・ 「antiqua」との特別企画 ほか

ライブだけでなく、“その場にいる時間そのもの”を楽しめるスペシャルコンテンツが揃います。

「Good Times Good People」に込めた想い

「Good Times Good People」には、

「いい時間は、いい人から生まれる」という想いを込めています。

ステージに立つ人だけでなく、この場所に集まるすべての人が主役。

この2日間でしか生まれない時間を、ぜひ体感してください。

家族でも安心して楽しめる周年イベント

・ 12歳以下のお子様は入場無料

・ ジャンルを問わず多彩な催しが開催されている注目のイベント空間

・ フードコート・芝生エリア完備

家族、友人、カップル、それぞれのスタイルで楽しめる周年イベントです。

開催概要

Good Times Good People ～WHATAWON 2nd Anniversary～

■ 日程

・2026年5月4日（月・祝）

・2026年5月6日（水・祝）

■ 会場

WHATAWON（ワタワン） Floor Disco Ball

（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）

■ 出演

5/4：bird

5/6：Rickie-G／韻シストBAND／DANCE：扇樹／DJ：DJ TAKU from EMPEROR

MC & DJ：高橋マシ ほか

■ チケット料金

前売 4,500円

※12歳以下入場無料

■ 一般発売

1月10日（土）12:00～

Peatix／e＋にて販売

チケット情報・購入方法

本イベントのチケットは、e＋（イープラス）にて、1月10日（土）12:00～販売開始です。

下記リンク、またはQRコードよりお求めください。

▼ チケット詳細・ご購入はこちら

https://eplus.jp/gtgp/

▲ 5月4日（月・祝）▲ 5月6日（水・祝）

■WHATAWON

美味しいモノ。面白いモノ。お洒落なモノ。全てが揃う場所。 多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合う、目的があっても無くても楽しめる施設！完全キャッシュレスでお会計がスムーズ。飲食の提供や通知もモバイルで完結! 広大な土地を切り開いた約8,740坪の壮大なスケールでペットも家族の一員として色々な場所へ連れていくことが当たり前になってほしいから、施設内のほとんどのエリアでペットの同伴も可能です！

■施設概要所在地

大阪府岸和田市岸の丘町１丁目３２-１

敷地面積：約8,740坪（29,000平方メートル ）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で５分

＜参考URL＞WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/