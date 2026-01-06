【EUビジネスハブ　イベントレポート】世界トップクラスの半導体トレードフェア「SEMICON Japan 2025」EUパビリオンが最先端の欧州イノベーションを披露

EU Business Hub運営事務局

「EUビジネスハブ」は、グリーン・デジタル・ヘルスケア／医療機器分野における欧州中小企業（SME）・スタートアップと日本企業との新たなビジネス機会・連携を創出することを目的としたEU資金によるイニシアティブです。ビジネスミッションを通じて、欧州企業の国際化・輸出・投資活動を支援し、日本市場との間で、より強靭で持続可能かつ技術的に高度なバリューチェーンの構築を目指し、EU経済連携協定（EPA）の円滑な実現にも貢献しています。各ビジネスミッションは、優先分野に関連する主要展示会を中心に編成され、参加企業は製品・技術力、リソース、事業戦略などの基準に基づき厳選されています。

※欧州連合（EU）ビジネスハブ： https://japan.eubusinesshub.eu/ja

※EU経済連携協定（EPA）： https://www.mofa.go.jp/policy/economy/page6e_000013.html

【SEMICON Japan 2025 EUパビリオンで日欧イノベーション共創を推進】

2025年12月15日（月）～19日（金）、東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan 2025」にて、EUパビリオンは2回目の出展を果たし、デジタルソリューションおよび半導体技術分野で欧州の中小企業・スタートアップ49社が革新的なソリューション・最先端技術を披露しました。今回も、日本の主要半導体・製造企業や業界関係者から大きな注目を集め、国際的な連携のための戦略的なプラットフォームとしての役割をさらに強化しました。

※「SEMICON Japan 2025」公式サイト：https://www.semiconjapan.org/jp

日本最大級かつ最も影響力のある半導体展示会の一つである「SEMICON Japan 2025」には、12万人を超える来場者と1,200社以上の出展者が集い、国際的な連携を促進するための比類ないプラットフォームとなりました。EUパビリオンは日本企業からも大きな注目を集め、多くの企業が自社ブースを構えたり代表団を派遣したりするなど、欧州のイノベーターが日本市場の主要プレイヤーとつながる機会がさらに拡大しました。

EUビジネスハブは、参加した中小企業やスタートアップの最大限の露出と成果を確保するため、カスタマイズされた支援を提供し、重要な役割を果たしました。専任のコーチやプロフェッショナル通訳が出展企業と緊密に連携し、革新的なソリューションを効果的に発信し、将来の日本企業との連携につなげることができました。ネットワーキングレセプションやマッチメイキングイベントもハイライトのひとつとなり、有意義な交流と今後の協業の扉を開く場となりました。

ミッション期間中、欧州参加企業と日本企業との間で1,300件を超える商談が行われ、双方の期待が具体的なビジネス機会へとつながりました。こうした有意義な交流は、将来的なジョイントベンチャーの土台となり、相互の信頼を強化するとともに、イノベーションを推進する上で両地域が持つ補完的な強みを示すものとなりました。

＜参加企業コメント＞※一部抜粋

出展社１.GENESINK（フランス）- 先端電子機器向けナノ材料

今回のミッションは、アジアでの事業拡大にとって非常に重要でした。日本は強固で安定した拠点を提供してくれます。ターゲットを絞ったマッチメイキングや直接の顧客との商談を通じて、ビジネス目標を前進させることができました。貴重なコンタクトを得ることができ、日本市場には大きな可能性を感じています。東京での体験は素晴らしいものでした。

出展社２. Bruco IC（オランダ）- ファブレスASIC設計センター

最も印象的だったのは、コーチや通訳、ロジスティクスチームによる綿密な準備と優れた運営により、SEMICON Japanで強固なつながりを築けたことです。実際に顔を合わせて交流する機会を創出することが、長期的な関係構築や日本市場での将来の成功の基盤になると強く感じました。

出展社３. ROWAVES （ルーマニア）- RF機器の設計・組立・製造

私たちのような小規模企業にとって、今回の組織的なミッションへの参加は大きなチャンスでした。特に2日目のピッチイベントでは、他の欧州企業とともに日本企業へ自社をアピールできたことが最も刺激的な瞬間でした。この経験を通じ、国際的な連携の価値を実感するとともに、ビジネスの新たな可能性が拓けました。

EUパビリオンは、半導体分野における欧州と日本の連携強化を象徴する場となり、技術革新、経済安全保障、そして双方の成功に向けた共通のコミットメントを改めて示しました。本ミッションは、欧州のイノベーションを発信するだけでなく、グローバルな半導体産業の成長とイノベーションを牽引するうえで、戦略的パートナーシップの重要性を強調するものとなりました。

今後もEUビジネスハブは、欧州と日本の企業間のさらなる連携強化に取り組み、新たな協業機会を創出するとともに、進化し続ける半導体分野における欧州中小企業・スタートアップの国際展開を力強く支援してまいります。

■「EUビジネスハブ」日本での今後の出展予定

SMART ENERGY WEEK SPRING 2026

EUビジネスハブは、「SMART ENERGY WEEK 春 2026」への出展を決定致しました。これまでのSmart Energy Week Japanへの参加実績を踏まえ、エネルギー分野におけるインパクトあるパートナーシップの構築やイノベーション推進への取り組みをさらに加速してまいります。

※「SMART ENERGY WEEK 春 2026」公式サイト：

https://www.wsew.jp/spring/en-gb/about.html

第1回（SMART ENERGY WEEK 春 2025）の様子はこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=qO0LDPfhLyA

第2回（SMART ENERGY WEEK 秋 2025）の様子はこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=sATiHxXeom0

b2matchプラットフォームにご登録いただくことで、日本を訪れる欧州企業との新規事業・協業機会につながります。ニーズに合ったビジネスマッチングや、欧州の先進的なイノベーションへのアクセス、事前の商談設定が可能です。協業の可能性を最大化し、有意義なパートナーシップを構築し、ビジネスを前進させる絶好の機会です。ぜひご活用ください！

■EUビジネスハブについて

EUビジネスハブは、駐日欧州連合（EU）代表部が主導するビジネスマッチングイニシアティブです。特にデジタルソリューション、グリーン・低炭素技術、ヘルスケア・医療機器分野において、欧州企業の日本市場進出や日本企業との連携を促進しています。2024年から2027年までの4年間で10回のビジネスミッションを実施し、期間中、EU企業は個別コーチング、金融支援、ビジネスマッチングの機会を得て、主要展示会にてEUパビリオンを出展します。

駐日欧州連合（EU）代表部：

https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan

