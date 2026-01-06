【東京グレートベアーズ】ホームゲームに「2HEARTS」の出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年1月24日(土)に国立代々木競技場第二体育館にて開催される、2025-26大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ヴォレアス北海道戦 GAME1において、「2HEARTS（トゥーハーツ）」の出演が決まりましたので、お知らせいたします。

「2HEARTS」は、『アンジェリーク』シリーズのキャラクター・ソングをきっかけに結成された、立木文彦さんと森川智之さんによる声優ユニットです。

■2HEARTS 出演概要

・日時：2026年1月24日（土）

・会場：国立代々木競技場第二体育館 コート上

・内容：選手呼び込み（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイム 歌唱パフォーマンス（15:00頃）

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■立木文彦（たちき・ふみひこ）さん プロフィール

声優。4月29日生まれ。長崎県出身。大沢事務所所属。

主な出演作品に、「新世紀エヴァンゲリオン」碇ゲンドウ役、アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」赤犬役、「ＢＬＥＡＣＨ」更木剣八役、「名探偵コナン」ウォッカ役、「世界の果てまでイッテＱ！」ナレーションなど。

■森川智之（もりかわ・としゆき）さん プロフィール

声優。1月26日生まれ。神奈川県出身。アクセルワン所属。

主な出演作品に、『ズートピア』のニック役、『鬼滅の刃』の産屋敷耀哉役、『クレヨンしんちゃん』の野原ひろし(2代目)役など。

また、トム・クルーズ専属吹き替え声優として知られる他、キアヌ・リーヴス、ユアン・マクレガー他数々のハリウッド俳優の吹替えを担当している。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/