はじめて使用する方でも安心の充実サポート！2番組同時録画など便利な機能付きのTV向け3.5インチ外付けHDDの8TBモデルが新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2番組同時録画など便利な機能を備え、はじめてハードディスク使用する方にも安心の充実したサポート体制を整えた、テレビ・レコーダー向け3.5インチ外付けHDDの8TBモデルを新発売いたしました。

縦置き・横置きのどちらにも対応し、24時間連続録画が可能です。また、⽿障りな冷却ファンの騒音がなく、静音性に優れた設計です。

24時間連続録画が可能!

ELD-HTV 3.5インチ HDD 8TB

- テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画ができるハードディスクです。- 取扱説明書や、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。※理論値- USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。- シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。- 縦置き・横置きのどちらにも対応しているため、テレビ周りのスペースを有効活用してすっきり設置できます。

静音性と安全性に優れたデザイン

- ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。- 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

ELD-HTV 3.5インチ HDD 8TB

型番：ELD-HTV080UBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ELD-HTV080UBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260106-01/

