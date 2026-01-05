注目新刊｜累計10万部突破!!︎ 岩本 薫(原作)＆幸村佳苗(作画)の超執着オメガバース『Ωの花燭 共鳴恋情２』1/5発売!!
Ωの花燭 共鳴恋情２
大人気『αの花嫁 共鳴恋情』待望のスピンオフ！
優れた存在としてあるべく育てられた。
幼馴染みの圭騎とともにオメガの名門・瓜生家のパーティーに招待される。
李里耶に異変をもたらす。
「助けてほしいなら、そう言え」
俺 の オ メ ガ に し て み せ る ーー !!
Ωの花燭 共鳴恋情２
［あらすじ］
オメガでありながらアルファの名門・孔王家の
後継者として育てられた李里耶は、
QUOグループCEOとして多忙な日々を
過ごしていた。
ある日、西都の名門から業務提携のオファーが
届き、総帥である燕城路 旺と会うことに。
李里耶の前に現れたのは、あのパーティーの夜、
自分の理性を奪い、激しく抱き合った男だった!!
ヒートに縛られない人生を送ってきた李里耶の体は、旺によってオメガへと変えられていき――!?
「次こそ逃さない」
α × Ω、魂のつがい、邂逅！
『Ωの花燭 共鳴恋情１』も絶賛発売中!!!
■『Ωの花燭 共鳴恋情２』電子配信：1/9開始
