注目新刊｜累計10万部突破!!︎ 岩本 薫(原作)＆幸村佳苗(作画)の超執着オメガバース『Ωの花燭 共鳴恋情２』1/5発売!!

俺 の オ メ ガ に し て み せ る ーー !!


ihr HertZ Series
Ωの花燭 共鳴恋情２

［あらすじ］



オメガでありながらアルファの名門・孔王家の


後継者として育てられた李里耶は、


QUOグループCEOとして多忙な日々を


過ごしていた。


ある日、西都の名門から業務提携のオファーが


届き、総帥である燕城路 旺と会うことに。


李里耶の前に現れたのは、あのパーティーの夜、


自分の理性を奪い、激しく抱き合った男だった!!


ヒートに縛られない人生を送ってきた李里耶の体は、旺によってオメガへと変えられていき――!?



「次こそ逃さない」


α × Ω、魂のつがい、邂逅！






『Ωの花燭 共鳴恋情１』も絶賛発売中!!!


ihr HertZ Series
大人気『αの花嫁 共鳴恋情』待望のスピンオフ！

［あらすじ］



アルファの名門にオメガとして生まれた


李里耶は、孔王家の跡取りとして、


アルファよりも誇り高く、


優れた存在としてあるべく育てられた。
圧倒的な美貌とカリスマ性で


社交界の華となりつつある李里耶は、ある夜、


幼馴染みの圭騎とともにオメガの名門・瓜生家のパーティーに招待される。
そこで出会った『彼』との触れ合いが、
18歳を過ぎても発情を知らなかった


李里耶に異変をもたらす。
体は熟れた熱を孕み、甘いフェロモンを発して!?



「助けてほしいなら、そう言え」
──α×Ω、ついに運命が動きだす！






