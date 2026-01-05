注目新刊｜累計10万部突破!!︎ 岩本 薫(原作)＆幸村佳苗(作画)の超執着オメガバース『Ωの花燭 共鳴恋情２』1/5発売!!

俺 の オ メ ガ に し て み せ る ーー !!

株式会社大洋図書ihr HertZ SeriesΩの花燭 共鳴恋情２

［あらすじ］

オメガでありながらアルファの名門・孔王家の

後継者として育てられた李里耶は、

QUOグループCEOとして多忙な日々を

過ごしていた。

ある日、西都の名門から業務提携のオファーが

届き、総帥である燕城路 旺と会うことに。

李里耶の前に現れたのは、あのパーティーの夜、

自分の理性を奪い、激しく抱き合った男だった!!

ヒートに縛られない人生を送ってきた李里耶の体は、旺によってオメガへと変えられていき――!?

「次こそ逃さない」

α × Ω、魂のつがい、邂逅！

『Ωの花燭 共鳴恋情１』も絶賛発売中!!!

Ωの花燭 共鳴恋情２ POPihr HertZ Series大人気『αの花嫁 共鳴恋情』待望のスピンオフ！

［あらすじ］

アルファの名門にオメガとして生まれた

李里耶は、孔王家の跡取りとして、

アルファよりも誇り高く、

優れた存在としてあるべく育てられた。

圧倒的な美貌とカリスマ性で

社交界の華となりつつある李里耶は、ある夜、

幼馴染みの圭騎とともにオメガの名門・瓜生家のパーティーに招待される。

そこで出会った『彼』との触れ合いが、

18歳を過ぎても発情を知らなかった

李里耶に異変をもたらす。

体は熟れた熱を孕み、甘いフェロモンを発して!?

「助けてほしいなら、そう言え」

──α×Ω、ついに運命が動きだす！

共鳴恋情シリーズ『αの花嫁』全4巻

原作者・岩本 薫による、共鳴恋情＆共鳴シリーズ 電子限定ノベルス

『共鳴恋情』シリーズ誕生はここから！ 岩本 薫＆蓮川 愛のノベルス共鳴シリーズ

Ωの花燭 共鳴恋情1 POPαの花嫁1αの花嫁２αの花嫁３αの花嫁4花嫁の休日 αの花嫁とっておきの一日 αの花嫁キス泥棒 共鳴シリーズ共鳴発情共鳴劣情共鳴熱情 上共鳴熱情 下

■『Ωの花燭 共鳴恋情２』電子配信：1/9開始

■Ωの花燭 共鳴恋情２：詳細はこちら ▶︎ https://bs-garden.com/product/00100/

■ihr HertZ_CRAFT編集部公式X ▶︎ https://x.com/ihrHertZ_CRAF(https://x.com/ihrHertZ_CRAFT)