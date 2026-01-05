週1回の水やりだけで育つ新感覚グリーン！水耕栽培の観葉植物ブランド「WOOTANG（ウータン）」がリニューアル！新商品を大幅拡充し、「水だけで育てる植物」の魅力をさらに発信

WOOTANG水だけで育てる観葉植物ブランドWOOTANG（ウータン） https://wootang.jp/

水耕栽培の観葉植物を専門に扱うWOOTANG（ウータン、本社：神奈川県横浜市、代表：中島大輔）は、2026年1月1日にECサイト（https://wootang.jp/）を全面リニューアルオープンしました。リニューアルに伴い、新商品を大幅に拡充し、土を使わず水だけで育てられる植物の魅力をより多くのお客様にお届けできる体制を整えました。

「植物を育てたいけれど、毎日の水やりが面倒」「すぐに枯らしてしまう」「虫が発生するのが心配」──こうした悩みから、観葉植物の栽培をあきらめてしまう方は少なくありません。WOOTANGは、独自の栽培方法により、土を使わず水だけで育てられる観葉植物を開発。水切れによる枯れのリスクを大幅に低減し、虫の発生もほとんどない清潔な室内向けインテリアグリーンとして、これまで多くのお客様にご好評をいただいてまいりました。

土を使わず水だけで育てる観葉植物

このたびのリニューアルでは、お客様からのご要望にお応えし、商品ラインナップを大幅に拡充。従来の「観葉植物」「サボテン」「マイクロ蘭」に加え、「ブロメリア」「球根・種子」など新カテゴリーを追加。植物を楽しむためのバリエーションも充実しました。

◼️「水だけで育てる植物」の魅力を徹底発信

水やりは週1回、減った分を足すだけというシンプルなお手入れ方法や、土を使わないため虫の心配がなく清潔に保てること、どんな場所にも置ける手軽さなど、水耕栽培の魅力をわかりやすく紹介。初心者の方でも安心して植物を育てられる環境づくりを目指します。

◼️読みものコンテンツの充実

【メリット1】水やりの手間がなくお手入れ簡単！【メリット2】水やりを忘れて枯らすリスクがほとんどない【メリット3】土を使わないからいつも清潔！どんな場所に置ける【メリット4】

観葉植物の水耕栽培情報だけでなく、アボカドの種の水耕栽培ガイドや球根の水栽培、ハーブや野菜の水耕栽培の育て方など、初心者でも失敗しない栽培テクニックを網羅した記事を多数掲載。水耕栽培に関する疑問や悩みに答えるQ&Aコーナーも設け、お客様が安心して栽培を楽しめるようサポートいたします。

◼️YouTubeチャンネルで栽培ノウハウを発信

代表の中島は、YouTubeチャンネルを通じて観葉植物だけでなく、ハーブや野菜の水耕栽培についても積極的に情報発信しています。栽培の基本から応用まで、実践的なノウハウを動画で学べる環境を整えており、お客様の栽培ライフをサポートしています。

◼️環境活動への貢献について

WOOTANGでは創業時から商品売上の一部を「水と森の保全活動」に寄付しています。これまでに日本ユニセフ協会の「水と衛生支援活動」を通じて浄水剤を84万錠寄付、国際環境NGOのFoE Japanを通じてマングローブ苗木1,300本寄付しています。（2026年1月現在）。

◼️WOOTANG代表／植物アーティスト 中島大輔

発展途上国の子どもたちに浄水剤の寄付塩害被害を受けるアジアの国々にマングローブの寄付

WOOTANGは、水耕栽培を代表するブランドとして、土を使わず水だけで育てる観葉植物の可能性を追求してまいりました。こうし水耕栽培の可能性に着目し、農業技術を室内園芸に応用した独自の栽培方法を確立したのが代表の中島です。

中島は「植物」と「アート」を融合させた、「植物アート」という新たな分野を開拓し、国内外の芸術祭などに参加しています。また、植物を育てる楽しさをたくさんの人たちに知ってもらおうとワークショップなどの活動も積極的に行っています。2027年に横浜で開催される国際園芸万博「GREEN×EXPO 2027」では、WOOTANGの出展だけではなく、中島の植物アートを展示する個人出展が内定しています。

中島が語る、WOOTANG創立の想いについてはストーリー(https://prtimes.jp/story/detail/xgY17Dulyyb)でも公開中です。

■リニューアルサイト概要

水だけで育てる観葉植物ブランド WOOTANG（ウータン）

・サイトURL : https://wootang.jp/

・オンラインショップURL：https://shop.wootang.jp/

・リニューアル日: 2026年1月1日

・【主な取扱商品】水だけで育てる観葉植物、サボテン、マイクロ蘭、ブロメリア、球根・種子、壁掛け植物、アボカド栽培Vase、枝ものVase、水耕栽培用器具 など

