企業に眠る現実資産を“収益化”する「NFT Suite -KAWAUSO-」を提供する株式会社ルミアデス・ソリューションが2025年12月28日（日）より「FUNDINNO」での資金調達を開始

株式会社ルミアデス・ソリューション

株式会社ルミアデス・ソリューション（本社：東京都文京区、代表取締役：瀧田 幸介）は、株式投資型クラウドファンディングプラットフォーム「FUNDINNO（ファンディーノ）」にて、2025年12月28日（日）10時より資金調達をはじめていることをお知らせいたします。

■ 事業の背景と目指す社会

現在、企業の「在庫」や「将来の予約権」、さらには「ファンにとっての情緒的価値」など、本来は収益化できるはずの価値が適切に評価・流通されずに埋もれてしまっている現状があります。

株式会社ルミアデス・ソリューションは、これら「現実世界の資産（RWA：Real World Assets）」をNFT化し、改ざん不可能な資産として可視化・流通させるインフラの提供を目指しています。デジタル化によって失われつつある「記念品としての価値」を取り戻し、クリエイターや企業に永続的なロイヤリティが還元される、持続可能な経済サイクルの実現に貢献します。また実物の物品についても所有者ならびにn次流通可能な仕組みを準備しております。

■ ルミアデス・ソリューションの強みと実績

当社は、企業がブロックチェーンの専門知識を持たずとも、最短距離でRWA×NFT事業を開始できるインフラシステム「NFT Suite -KAWAUSO-(https://lumiades.co.jp/nft-suite-kawauso/)」を開発・運営しています。

1. 一気通貫の支援体制： NFTの発行、ウォレット管理、マーケットプレイス構築から運用代行までを一括支援。既存ビジネスを止めることなく導入可能です。

2. RWA×フィジカルの紐付け： 物理的な現物資産にはRFIDタグを付与し、デジタル上のNFTと1対1で紐付けることで、偽物リスクを排除した厳格な所有権管理を実現しました。

3. 多領域での導入検討： 漫画家の資産のNFT化、酒蔵の熟成酒予約権、伝統工芸品の真贋証明、エンタメIPのNFT、音楽家のNFT化など、EC・ホテル・音楽といった多様な業界で商談が進行中です。

今期は事業売上1億円超を計画しており、上場企業の創業初期メンバーである代表・瀧田と、豊富な経営・商品開発・エンタープライズ営業の経験を持つ取締役・杉本の強力な体制で、5年後の世界市場への進出も見据えています。

■ 今後の成長戦略

今回調達した資金は、主に「NFT Suite -KAWAUSO-」の機能拡充、マーケティング・セールス体制の強化、および新規市場開拓に活用します。

短期的には、国内のエンタメ領域や伝統工芸での成功事例を確立し、中長期的には2030年に16兆ドル規模に達すると予測されるRWAのトークン化市場において、グローバルなインフラ企業としての地位を確立します。あらゆる「権利」や「資産」がデジタル上で自由に、かつ安全に取引される未来を創造してまいります。

■ FUNDINNO 株式投資型クラウドファンディング 募集概要

私たちの挑戦は、皆様の共感と応援があってこそ加速します。RWA×NFTが切り拓く新しい経済圏を共に創り、成長を見守ってくださる投資家様を募集いたします。

募集期間： 2025年12月28日(日) 10:00 ～ 2026年1月15日(木）23:59（予定）

目標募集額： 9,999,000円 (上限応募額 39,996,000円)

投資金額： 1株当たり 33,000円（※想定） 99,000円コース (3株) 等から投資可能

募集ページ：

詳細を見る :https://fundinno.com/projects/722

■ 投資家登録のお願い

FUNDINNOでの投資には、事前に投資家登録（口座開設）が必要です。審査にお時間を要する場合があるため、応援いただける方はお早めにご登録をお済ませください。

投資家登録はこちらから :https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=rv53zjqg78

■ オンライン事業説明会

今回の募集に関するオンライン事業説明会を実施いたします。

経営陣の瀧田・杉本より直接、事業の詳細とビジョンについてお話しさせていただきます。

日程・会場URL： [https://lumiades.co.jp/2025/12/24/fundinno-crowdfunding/]

【会社概要】

会社名： 株式会社ルミアデス・ソリューション

代表取締役： 瀧田 幸介

所在地： 東京都文京区本郷4－1-6ヴェルディ本郷7階

設立： 2024年4月

事業内容： RWA×NFTインフラ「NFT Suite -KAWAUSO-」の開発・運営

HP： [https://lumiades.com/]