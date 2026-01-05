中小企業の事業承継と経営課題の解決を担うマラトン2号ファンド、役職員の追加ラウンドにより350億円調達でファイナルクローズのお知らせ

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野俊法、以下「マラトンキャピタル」）が運営するマラトン2号投資事業有限責任組合（以下「マラトン2号ファンド」）は、国内の投資家の皆様より目標調達金額を大幅に上回るご応募をいただきましたが、2025年12月31日付で、役職員の追加コミットをもって募集上限額である350億円でファイナルクローズいたしました。これにより、マラトン2号ファンドが日本国内のスモールキャップ*を対象とする投資ファンドの中で最大級のファンド規模となりました。また、マラトンキャピタルの役職員による出資は20億円以上となり、投資家利益とのアラインメントを一層強化しております。

マラトン2号ファンドは外部投資家の募集を開始から約半年で完了し、公的機関、銀行、保険会社、資産運用会社、ファンド・オブ・ファンズ、コンサルタント等の多様な投資家から出資を通じて投資家基盤を一層拡大させ、国内における弊社の投資家ネットワークをさらに強化しました。

マラトン2号ファンドは、1号ファンドの投資戦略を継続し、事業承継問題や人手不足等による経営資源の不足といった課題を抱える国内中小企業、特にスモールキャップ及びマイクロキャップ**の企業を主な投資対象としており、1号ファンドでは40件の投資を実行し、2号ファンドで70件以上の投資を予定しております。また、ファンド運営を担うマラトンキャピタルでは、スモールキャップ及びマイクロキャップの企業への投資では、100件超の投資実績を有するメンバーが中心となり、独自の事業承継ノウハウを活かして投資先企業の企業価値向上を支援してまいります。

*スモールキャップ：EBITDA1～5億円程度の企業

**マイクロキャップ：EBITDA1億円未満の企業

マラトンキャピタル概要

・会社名：マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

・代表者：代表取締役社長 小野 俊法

・所在地：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階

・主な業務内容：プライベートエクイティファンドの組成、運営、管理に付随する全ての業務

・設立：2021年4月

・URL：https://www.marathoncapital.co.jp/