謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

estieは「産業の真価を、さらに拓く。」というパーパスを掲げ、社会・経済を支える不動産業界のデジタルインフラを構築することで、業界の皆さまと共に産業構造の高度化と日本経済の発展に寄与することを目指しております。

2025年は、2024年10月のシリーズBの資金調達時に宣言した「人材採用によるプロダクト拡張」「AI技術への積極投資」「M&Aの推進」を着実に前進させた一年となりました。プロダクト開発では、非公表の取り組みを含めて各プロダクトの機能強化を継続し、開発体制の拡充を図ってまいりました。新たな取り組みとして、オフィス・物流施設・住宅・ホテル・商業施設などの情報を横断的に利活用できる商業用不動産特化型メディア「不動産情報ポータル」を2025年4月より運用開始いたしました。

AI投資においては、「不動産×AI」の領域において研究開発など先進的な取り組みを行い、不動産業界のお客様のAI活用を支援する社内組織 「不動産AI Lab」を設立しました。業界企業との共同研究・共同開発プロジェクトを進めながら、AIを活用した業務プロセスや意思決定の高度化に向けた取り組みを深め、データに基づく判断を支える技術の実装を進めております。

M&Aについては、2025年11月にWEB制作・集客領域に強みを持つ「ダイヤモンドテール」事業を譲受し、既存事業とのシナジー創出に向けた統合作業を進めています。その他にも、非公表案件を含め複数のM&Aやアライアンスを推進し、事業の広がりと産業全体への提供価値の拡大を図っております。

また、経済団体連合会（経団連）加入や継続的な長期借入等による資金調達の実現により、社会的な信用力と財務基盤の強化を進めることができました。業界の共通基盤としての責務を果たしていくうえで、長期的な信頼関係の構築に向けた土台が整いつつあると実感しております。

2026年は、DaaS（Data as a Service）・SaaS・Marketplace・プロフェッショナルサービス（データ分析・コンサルティング・制作）という当社の事業領域を一層拡張し、不動産事業全体のDXを支える基盤の強化を加速させます。業界企業との連携を通じた新たな価値創出、データの利活用範囲の拡大、AI技術の実装推進を通じて、不動産市場の発展に貢献してまいります。

不確実性の高い経済環境においても、業界に関わるすべての皆さまが安心して持続的成長を描けるよう、データとテクノロジーを通じて市場の透明性と意思決定の質を高めることに尽力してまいります。

本年も、日頃より支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、「産業の真価を、さらに拓く。」というパーパスの実現に向けて挑戦を続けていく所存です。2026年もどうぞよろしくお願いいたします。

