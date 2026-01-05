迷って、悩んで、それでも彼と本気で向き合った29歳婚活女性の答えとは？＃マリプロ

株式会社IBJ

株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、東証プライム：6071）は、“結婚までのリアルをすべて見せる”新番組『The Marriage Project（ザ・マリッジプロジェクト）』の最新話を公開しました。森香澄さんとカンニング竹山さんがMCを務め、一般公募で集まった男女７名の出会い、交際、そして運命のプロポーズまで、１年間の婚活を赤裸々に追いかけます。

＃１1 彼と本気で向き合い続けた末、受け身女子が大逆転！

29歳・理沙は、自身の不安や迷いをカウンセラーだけでなく、向き合っている相手の男性にも正直に伝え、対話を重ねてきた。一度は立ち止まりながらも、「結婚に向けて何が必要なのか」を真剣に考え続ける中で、彼から“ある言葉”を告げられる──。

一方、33歳・勇樹はデートを重ね、晴れて真剣交際へと進展。しかしその胸の内には、「結婚にビビっている」という正直な葛藤があった。「死ぬまで愛せるのか」簡単には決められないからこそ、相手への想いに気付きながらも迷い続ける勇樹。

結婚を前に立ち止まる2人は、どの瞬間に“覚悟”を決めるのか──。

森香澄＆カンニング竹山が赤裸々トーク！

本篇では『寝室は一緒がいい？』『恋愛での失敗談』『異性のタイプ』など、今年30歳になった森香澄さんのリアルな結婚観や、結婚18年目を迎えるカンニング竹山さんの経験者ならではの視点で、恋愛や結婚について、笑いあり共感ありの“本音トーク”が繰り広げられています。

■『The Marriage Project（ザ・マリッジプロジェクト）』とは

“結婚までのリアル”をテーマに、一般公募で集まった男女７名の１年間の婚活に密着。恋愛と結婚の違いをリアルに体感しながら、結婚までの葛藤を通して参加者たちの本音や成長を描く、新感覚の婚活リアリティ番組です。

出会いのドキドキ、葛藤、別れ、そして運命のプロポーズ──参加者たちは理想と現実の狭間で揺れながら、互いの気持ちや価値観と向き合います。

MCの森香澄とカンニング竹山による赤裸々トークにも注目。恋愛模様や涙の瞬間、予想外の展開まで余すところなく伝えます。果たして７名は、1年という限られた時間の中で理想のパートナーとの結婚にたどり着けるのか──。

「マリプロ成婚予想」キャンペーン実施中！

次回の配信で「成婚する？しない？」を予想して豪華景品が当たるキャンペーン実施中。

正解した方の中から抽選で、毎週５名様に「豪華婚活スターターセット」をプレゼント！

応募方法：「＃マリプロ」＋成婚予想＋番組感想をXに投稿

応募期限：次回配信日の前日23:59まで

詳細はこちら：https://www.loungemembers.com/realityshow/

■番組出演者

森 香澄

1995年6月16日生まれ。東京都出身。

2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。

カンニング竹山

1971年4月2日生まれ。福岡県出身。

1992年にお笑いコンビ「カンニング」を結成。現在はピン芸人として活動を続け、コメンテーターや俳優としても幅広く活躍。

婚活カウンセラー 畑（はた）

婚活の最前線に立ち続け、通算800名の男女を成婚に導いてきた敏腕カウンセラー。婚活者に対する“愛情”と“戦略眼”を兼ね備えた「婚活のプロフェッショナル」として参加者一人ひとりと向き合いながら番組参加者の本気の婚活をサポートする。

