結婚相談所TMSパートナーが入会金無料！新年スタートダッシュキャンペーンを実施！

婚活総合カンパニーTMSグループの直営結婚相談所であるTMSパートナー(https://www.tms-p.co.jp/)が、新年スタートダッシュキャンペーンとして入会金33, 000円（税込）の割引を実施いたします。



＜新年スタートダッシュキャンペーンの概要＞


キャンペーン期間：2026年1月5日（月）～2026年1月20日（火）


キャンペーン内容：TMSパートナーの入会金を税込33,000円OFF


対象：キャンペーン期間中にTMSパートナーのスタンダードプラン・プレミアムプランにご入会された方


※入会後は登録費、月会費、活動サポート費が発生します




この機会にTMSパートナーの新年スタートダッシュキャンペーンを活用して素敵なご縁も見つけませんか？





TMSパートナーが選ばれる理由


選ばれる理由１：婚約まで徹底サポート

結婚相談所によっては「お見合い」でお相手と出会えた段階や「交際」から真剣交際できそうなパートナーに絞りこめた段階でサポートがなくなるところもあります。TMSパートナーは、お客様の成婚を第一に考え、入会から婚約に至るまで、フルサポート。お客様を成婚まで導きます。





選ばれる理由2：お見合いに繋がるお相手探し

24時間どこからでもお相手を検索できる「検索システム」、価値観が合うお相手をAIが定期的に紹介してくれる「AIマッチング紹介」、出会いの幅が広がる担当者からの「推薦紹介」でお相手探しをすることができます。




選ばれる理由3：サポートのプロがあなたをマンツーマンでサポートします

成婚メソッドの研修を受けたプロフェッショナルなサポートメンバーがあなたをマンツーマンでサポートします。TMSパートナーの担当者は「共通の友人」として本音に寄り添ったサポートをおこないます。




選ばれる理由4：プロ講師による婚活セミナー「TMSスクール」

セミナーに参加した方は不参加の方に比べ、成婚確率が45.3%UP!


※TMSスクールのセミナー（オリエンテーション除く）に参加した2024年の退会者のうち、成婚退会された方の割合と、セミナーに未参加だった退会者のうち、成婚退会された方の割合との差





選ばれる理由5：圧倒的コストパフォーマンス

※1 シンプルプラン・スタンダードプランはエリアIIの価格です。エリアIの価格は料金ページから確認ください。




商品比較サイト『mybest』の【徹底比較】結婚相談所のおすすめ人気ランキングでTMSパートナーが2位にランクインいたしました。（2025年7月時点）


結婚相談所TMSパートナーの店舗一覧

東北


宮城県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyagi/)　TMSパートナー仙台店(https://www.tms-p.co.jp/salon/sendai/)



関東


群馬県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gunma/)　TMSパートナー前橋店(https://www.tms-p.co.jp/salon/maebashi/)


埼玉県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saitama/)　TMSパートナー大宮店(https://www.tms-p.co.jp/salon/saitama/)


千葉県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/chiba/)　TMSパートナー木更津店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kisarazu/)


東京都(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokyo/)　TMSパートナー新宿店(https://www.tms-p.co.jp/salon/shinjuku/)


　　　　TMSパートナー東京店(https://www.tms-p.co.jp/salon/tokyo/)


神奈川県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kanagawa/)　TMSパートナー横浜店(https://www.tms-p.co.jp/salon/yokohama/)



東海


岐阜県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gifu/)


静岡県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shizuoka/)　サテライト浜松(https://www.tms-p.co.jp/salon/hamamatsu/)　


愛知県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aichi/)　名古屋駅前店(https://www.tms-p.co.jp/salon/nagoya/)


　　　　半田店(https://www.tms-p.co.jp/salon/handa/)　


三重県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/mie/)　四日市店(https://www.tms-p.co.jp/salon/yokkaichi/)　



関西


滋賀県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shiga/)　草津店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kusatsu/)


京都府(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kyoto/)　京都四条店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kyoto/)


大阪府(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/osaka/)　心斎橋店(https://www.tms-p.co.jp/salon/shinsaibashi/)　


　　　　梅田店(https://www.tms-p.co.jp/salon/umeda/)


　　　　泉佐野店(https://www.tms-p.co.jp/salon/izumisano/)


兵庫県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hyogo/)　神戸三宮店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kobe/)


和歌山県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/wakayama/)　和歌山店(https://www.tms-p.co.jp/salon/wakayama/)



中国・四国


岡山県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/okayama/)　岡山駅前店(https://www.tms-p.co.jp/salon/okayama/)　


徳島県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokushima/)　サテライト徳島(https://www.tms-p.co.jp/salon/tokusima/)


香川県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagawa/)　高松店(https://www.tms-p.co.jp/salon/takamatsu/)



九州


福岡県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukuoka/)　福岡天神店(https://www.tms-p.co.jp/salon/fukuoka/)　


　　　　久留米店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kurume/)　


大分県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/oita/)　大分店(https://www.tms-p.co.jp/salon/oita/)



オンラインエリア


北海道　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hokkaido/
青森県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aomori/
秋田県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/akita/
岩手県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/iwate/
盛岡　https://www.tms-p.co.jp/salon/morioka/
山形県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/yamagata/
福島県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukushima/
郡山　https://www.tms-p.co.jp/salon/koriyama/
町田　https://www.tms-p.co.jp/salon/machida/
表参道　https://www.tms-p.co.jp/salon/omotesando/
渋谷　https://www.tms-p.co.jp/salon/shibuya/
池袋　https://www.tms-p.co.jp/salon/ikebukuro/
銀座　https://www.tms-p.co.jp/salon/ginza/
青山　https://www.tms-p.co.jp/salon/aoyama/
川崎　https://www.tms-p.co.jp/salon/kawasaki/
川口　https://www.tms-p.co.jp/salon/kawaguchi/
船橋　https://www.tms-p.co.jp/salon/funabashi/
栃木県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tochigi/
宇都宮　https://www.tms-p.co.jp/salon/utsunomiya/
茨城県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ibaraki/
水戸　https://www.tms-p.co.jp/salon/mito/
豊橋　https://www.tms-p.co.jp/salon/toyohashi/
岡崎　https://www.tms-p.co.jp/salon/okazaki/
堺　https://www.tms-p.co.jp/salon/sakai/
尼崎　https://www.tms-p.co.jp/salon/amagasaki/
倉敷　https://www.tms-p.co.jp/salon/kurashiki/
愛媛　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ehime/
松山　https://www.tms-p.co.jp/salon/matsuyama/
高知県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kochi/
北九州・小倉　https://www.tms-p.co.jp/salon/kitakyusyu-kokura/


佐賀県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saga/
長崎県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/nagasaki/
熊本県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kumamoto/
宮崎県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyazaki/
鹿児島県　https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagoshima/
豊島区　https://www.tms-p.co.jp/salon/toshimaku/


大田区　https://www.tms-p.co.jp/salon/otaku/


練馬区　https://www.tms-p.co.jp/salon/nerimaku/


杉並区　https://www.tms-p.co.jp/salon/suginamiku/


世田谷区　https://www.tms-p.co.jp/salon/setagayaku/


荒川区　https://www.tms-p.co.jp/salon/arakawaku/


足立区　https://www.tms-p.co.jp/salon/adachiku/


江戸川区　https://www.tms-p.co.jp/salon/edogawaku/


墨田区　https://www.tms-p.co.jp/salon/sumidaku/


葛飾区　https://www.tms-p.co.jp/salon/katsushikaku/


台東区　https://www.tms-p.co.jp/salon/taitouku/


江東区　https://www.tms-p.co.jp/salon/koutouku/


千代田区　https://www.tms-p.co.jp/salon/chiyodaku/


港区　https://www.tms-p.co.jp/salon/minatoku/


中央区　https://www.tms-p.co.jp/salon/chuouku/




