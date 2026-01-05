結婚相談所TMSパートナーが入会金無料！新年スタートダッシュキャンペーンを実施！
婚活総合カンパニーTMSグループの直営結婚相談所であるTMSパートナー(https://www.tms-p.co.jp/)が、新年スタートダッシュキャンペーンとして入会金33, 000円（税込）の割引を実施いたします。
＜新年スタートダッシュキャンペーンの概要＞
キャンペーン期間：2026年1月5日（月）～2026年1月20日（火）
キャンペーン内容：TMSパートナーの入会金を税込33,000円OFF
対象：キャンペーン期間中にTMSパートナーのスタンダードプラン・プレミアムプランにご入会された方
※入会後は登録費、月会費、活動サポート費が発生します
この機会にTMSパートナーの新年スタートダッシュキャンペーンを活用して素敵なご縁も見つけませんか？
TMSパートナーが選ばれる理由
選ばれる理由１：婚約まで徹底サポート
結婚相談所によっては「お見合い」でお相手と出会えた段階や「交際」から真剣交際できそうなパートナーに絞りこめた段階でサポートがなくなるところもあります。TMSパートナーは、お客様の成婚を第一に考え、入会から婚約に至るまで、フルサポート。お客様を成婚まで導きます。
選ばれる理由2：お見合いに繋がるお相手探し
24時間どこからでもお相手を検索できる「検索システム」、価値観が合うお相手をAIが定期的に紹介してくれる「AIマッチング紹介」、出会いの幅が広がる担当者からの「推薦紹介」でお相手探しをすることができます。
選ばれる理由3：サポートのプロがあなたをマンツーマンでサポートします
成婚メソッドの研修を受けたプロフェッショナルなサポートメンバーがあなたをマンツーマンでサポートします。TMSパートナーの担当者は「共通の友人」として本音に寄り添ったサポートをおこないます。
選ばれる理由4：プロ講師による婚活セミナー「TMSスクール」
セミナーに参加した方は不参加の方に比べ、成婚確率が45.3%UP!
※TMSスクールのセミナー（オリエンテーション除く）に参加した2024年の退会者のうち、成婚退会された方の割合と、セミナーに未参加だった退会者のうち、成婚退会された方の割合との差
選ばれる理由5：圧倒的コストパフォーマンス
※1 シンプルプラン・スタンダードプランはエリアIIの価格です。エリアIの価格は料金ページから確認ください。
商品比較サイト『mybest』の【徹底比較】結婚相談所のおすすめ人気ランキングでTMSパートナーが2位にランクインいたしました。（2025年7月時点）
結婚相談所TMSパートナーの店舗一覧
東北
宮城県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyagi/) TMSパートナー仙台店(https://www.tms-p.co.jp/salon/sendai/)
関東
群馬県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gunma/) TMSパートナー前橋店(https://www.tms-p.co.jp/salon/maebashi/)
埼玉県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saitama/) TMSパートナー大宮店(https://www.tms-p.co.jp/salon/saitama/)
千葉県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/chiba/) TMSパートナー木更津店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kisarazu/)
東京都(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokyo/) TMSパートナー新宿店(https://www.tms-p.co.jp/salon/shinjuku/)
TMSパートナー東京店(https://www.tms-p.co.jp/salon/tokyo/)
神奈川県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kanagawa/) TMSパートナー横浜店(https://www.tms-p.co.jp/salon/yokohama/)
東海
岐阜県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gifu/)
静岡県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shizuoka/) サテライト浜松(https://www.tms-p.co.jp/salon/hamamatsu/)
愛知県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aichi/) 名古屋駅前店(https://www.tms-p.co.jp/salon/nagoya/)
半田店(https://www.tms-p.co.jp/salon/handa/)
三重県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/mie/) 四日市店(https://www.tms-p.co.jp/salon/yokkaichi/)
関西
滋賀県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shiga/) 草津店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kusatsu/)
京都府(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kyoto/) 京都四条店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kyoto/)
大阪府(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/osaka/) 心斎橋店(https://www.tms-p.co.jp/salon/shinsaibashi/)
梅田店(https://www.tms-p.co.jp/salon/umeda/)
泉佐野店(https://www.tms-p.co.jp/salon/izumisano/)
兵庫県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hyogo/) 神戸三宮店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kobe/)
和歌山県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/wakayama/) 和歌山店(https://www.tms-p.co.jp/salon/wakayama/)
中国・四国
岡山県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/okayama/) 岡山駅前店(https://www.tms-p.co.jp/salon/okayama/)
徳島県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokushima/) サテライト徳島(https://www.tms-p.co.jp/salon/tokusima/)
香川県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagawa/) 高松店(https://www.tms-p.co.jp/salon/takamatsu/)
九州
福岡県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukuoka/) 福岡天神店(https://www.tms-p.co.jp/salon/fukuoka/)
久留米店(https://www.tms-p.co.jp/salon/kurume/)
大分県(https://www.tms-p.co.jp/salonpref/oita/) 大分店(https://www.tms-p.co.jp/salon/oita/)
オンラインエリア
北海道 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hokkaido/
青森県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aomori/
秋田県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/akita/
岩手県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/iwate/
盛岡 https://www.tms-p.co.jp/salon/morioka/
山形県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/yamagata/
福島県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukushima/
郡山 https://www.tms-p.co.jp/salon/koriyama/
町田 https://www.tms-p.co.jp/salon/machida/
表参道 https://www.tms-p.co.jp/salon/omotesando/
渋谷 https://www.tms-p.co.jp/salon/shibuya/
池袋 https://www.tms-p.co.jp/salon/ikebukuro/
銀座 https://www.tms-p.co.jp/salon/ginza/
青山 https://www.tms-p.co.jp/salon/aoyama/
川崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/kawasaki/
川口 https://www.tms-p.co.jp/salon/kawaguchi/
船橋 https://www.tms-p.co.jp/salon/funabashi/
栃木県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tochigi/
宇都宮 https://www.tms-p.co.jp/salon/utsunomiya/
茨城県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ibaraki/
水戸 https://www.tms-p.co.jp/salon/mito/
豊橋 https://www.tms-p.co.jp/salon/toyohashi/
岡崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/okazaki/
堺 https://www.tms-p.co.jp/salon/sakai/
尼崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/amagasaki/
倉敷 https://www.tms-p.co.jp/salon/kurashiki/
愛媛 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ehime/
松山 https://www.tms-p.co.jp/salon/matsuyama/
高知県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kochi/
北九州・小倉 https://www.tms-p.co.jp/salon/kitakyusyu-kokura/
佐賀県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saga/
長崎県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/nagasaki/
熊本県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kumamoto/
宮崎県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyazaki/
鹿児島県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagoshima/
豊島区 https://www.tms-p.co.jp/salon/toshimaku/
大田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/otaku/
練馬区 https://www.tms-p.co.jp/salon/nerimaku/
杉並区 https://www.tms-p.co.jp/salon/suginamiku/
世田谷区 https://www.tms-p.co.jp/salon/setagayaku/
荒川区 https://www.tms-p.co.jp/salon/arakawaku/
足立区 https://www.tms-p.co.jp/salon/adachiku/
江戸川区 https://www.tms-p.co.jp/salon/edogawaku/
墨田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/sumidaku/
葛飾区 https://www.tms-p.co.jp/salon/katsushikaku/
台東区 https://www.tms-p.co.jp/salon/taitouku/
江東区 https://www.tms-p.co.jp/salon/koutouku/
千代田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/chiyodaku/
港区 https://www.tms-p.co.jp/salon/minatoku/
中央区 https://www.tms-p.co.jp/salon/chuouku/
事業内容
結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/ ）
結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/ ）
結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）
※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営
イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/ ）
イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/ ）
イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/ ）
婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/ ）
関連団体
仲人協会連合会(https://nakodokyokai.com/)
宮城県仲人協会(https://miyagi-nakodo.com/)
福島県仲人協会(https://fukushima-nakodo.com/)
東京都仲人協会(https://tokyo-nakodo.com/)
埼玉県仲人協会(https://saitama-nakodo.com/)
神奈川県仲人協会(https://kanagawa-nakodo.com/)
愛知県仲人協会(https://aichi-nakodo.com/)
静岡県仲人協会(https://shizuoka-nakodo.com/)
福井県仲人協会(https://fukui-nakodo.com/)
富山県仲人協会(https://toyama-nakodo.com/)
大阪府仲人協会(https://osaka-nakodo.com/)
岡山県仲人協会(https://okayama-nakodo.com/)
福岡県仲人協会(https://fukuoka-nakodo.com/)
熊本県仲人協会(https://kumamoto-nakodo.com/)
大分県仲人協会(https://oita-nakodo.com/)