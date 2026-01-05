新年は、恋が動き出す　Tinder(R)、新年最初の日曜日「デーティング・サンデー」からバレンタインまで出会いのピークシーズンのユーザー動向を発表

MG Japan Services 合同会社

新年最初の日曜日は、マッチングアプリのユーザーの活動が年間を通して最もアクティブになることから、「デーティング・サンデー（Dating Sunday）」と呼ばれています。さらに、1月1日から2月14日のバレンタインデーまでの期間は、マッチングアプリのユーザーの活動がアクティブになるため、“出会いのピークシーズン”と言われています。

「Tinder」は、この度、2025年のデーティング・サンデーとピークシーズンにおける、ユーザーの利用動向を公開しました。

その結果によると、デーティング・サンデー当日に送信されたメッセージの数は、1年のうちの他の期間の平均と比較して約10％も増加したことが分かりました。さらに、Tinderユーザーのマッチ数は1年のうちの他の期間の平均よりも約6％増加し、1秒当たり平均で380件ものマッチが発生しました。これは平均と比較して、約9%増となっており、新年のスタートと共に、多くの出会いが生まれていることが明らかになりました。

また、1月1日～2月14日までのピークシーズン期間中には、年間平均と比較して、1日あたり約1,000万件多くのメッセージが送信され、「Like」数も増加するなど、ユーザー同士のコミュニケーションが大きく活発化していることが分かりました。

2025年のデーティング・サンデーのユーザー動向（Tinderにおいて年間で最も利用が多い、年初最初の日曜日[※1]）

- デーティング・サンデー当日は、スワイプ(R)数が年間平均比で約13％増加。- Tinderユーザーがメッセージ受信後から返信までのスピードが、は前年（2024年）のデーティング・サンデーと比べ、平均して2時間25分も短縮。- 当日に送信されたメッセージ数は、年間平均比で約10％増加。- 当日の「Like」数は、年間平均を10％以上も上回る結果に。- ユーザー同士の会話数は、年間平均比で約7％も増加。- ユーザー一人が経験するマッチ数は平均で約6％増加し、出会いのチャンスが大きく拡大。- さらに、1秒あたり平均380件のマッチが発生し、年間平均比で約9％の増加を記録。

2025年のピークシーズンのユーザー動向（2025年1月1日～2月14日[※2]）

- ピークシーズン期間中は、Tinderでは年間平均と比べて1日あたり1,000万件多くのメッセージが送信されたことが明らかに。- 同期間中に送られた「Like」数は、年間平均と比べて4,000万件増加。

Tinderがおすすめするより良い出会いを引き寄せる5つのTips

Tinderではデーティング・サンデーを含むピークシーズンに、ユーザーがより良い出会いを引き寄せるように、5つのTipsを紹介しています。

- 自己紹介文を追加しましょう自己紹介文のあるプロフィールは、マッチ数が増える傾向があります。- 写真は4枚以上、顔がはっきり分かるものを使いましょう- Spotify Anthemを連携しましょうZ世代では、お気に入りの楽曲を設定しているユーザーは、1日のマッチ数が約7％多い傾向があります。- ID認証・写真認証を活用しましょうお互いの信頼感を高め、安心した環境でマッチングしましょう。- 自分からメッセージを送りましょう18～25歳の若いシングルの61％は、30分以内に返信しています。

※1 Tinderデータ：2025年1月5日（デーティング・サンデー）と年間平均の比較

※2 Tinderデータ：2025年1月1日～2月14日と年間平均の比較

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」を満たす能力を示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1,000億件以上のマッチングを達成しており、190の国と地域、45以上の言語で月間約5,000万人のユーザーにサービスを提供しています。Tinder(R)は2024年には初のグローバル・ブランド・キャンペーン「It Starts with a Swipe(TM)」で4つのエフィー賞を受賞しました。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

