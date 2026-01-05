婚活パーティー検索をよりスムーズに！公式アプリダウンロードキャンペーン実施【午年お年玉キャンペーン】

株式会社TMSホールディングス

婚活イベントを全国で展開する株式会社トータルマリアージュサポートが運営するTMSイベントポータルは、2026年1月5日より、【今年の出会いはウマくいく！午年お年玉キャンペーン】を実施します。



2026年のスタートは、新しい出会いから。

TMSイベントポータルでは、「今年こそ婚活を始めたい」「良いご縁をつかみたい」

そんな皆さまの一歩を後押しする、期間限定のお年玉キャンペーンを実施いたします。

期間中に初めてTMSイベントポータル公式アプリをダウンロードしていただいた方全員に、イベント予約時に使える1,000円OFFクーポンをプレゼント！

午年にあやかって、今年の出会いは“ウマくいく”。

年の初めから、婚活の第一歩を踏み出される方の背中を押すキャンペーンになることを願っています。

■キャンペーン概要

実施期間：2026年1月5日（月）～2026年1月31日（土）

対象者：キャンペーン期間中に公式アプリを初めてダウンロードされた方

※過去にダウンロードされたことがある方は対象外となります

特典：イベント予約時に使える【1,000円OFFクーポン】

※クーポンの使用期限は2026年1月5日（月）～2026年1月31日（土）

※1回限り有効



クーポンの取得方法は下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.exeo-japan.co.jp/blog/news/4989/

■TMSイベントポータル公式アプリについて

TMSイベントポータル公式アプリでは、WEB版と変わらない便利機能は残しつつ、検索条件保存や、プッシュ通知機能もあり、登録情報を基にユーザーにおすすめイベントやクーポン等の通知が届きます。より便利によりお得にTMSグループの恋活・婚活パーティーを利用できるアプリ版をぜひご利用ください。

これまでWEB版でご利用いただいていた会員様も、これから婚活・恋活を始められる方も是非、アプリ版をお試しください。

アプリダウンロードはこちらから(https://tms-event.jp/dl/)

■全国各地で開催中

北海道（札幌）、宮城県（仙台）、埼玉県（大宮）、千葉県（千葉駅前）、東京都（新宿、八重洲）、神奈川県（横浜）、静岡県（静岡駅）、愛知県（名古屋駅新幹線口）、福井県（福井市）、京都府（烏丸、JR京都駅前）、滋賀県（草津）、大阪府（梅田、大阪駅前第３ビル、心斎橋）、兵庫県（神戸三宮）、岡山県（岡山駅前）、香川県（高松）、福岡県（天神）、大分県（大分市）ではパーティー専用個室会場をご用意し婚活パーティーを開催しています。また、専用個室会場のある地域だけでなく、東北・関東・北陸・中部・東海・中国・四国・九州と全国規模で公共施設等にて行うイベント企画などもご用意しております。

https://www.exeo-japan.co.jp/

■会社概要

結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/）

結婚相談所事業（サービス名称：fufu CLUB https://fufu-club.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）

※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営

イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/）

イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/）

イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/）

イベント事業（サービス名称：Meeting Terrace https://www.meetingterrace.jp/）

イベント事業（サービス名称：fufu PARTY https://fufu-party.com/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:SCRUM https://scrum-n.co.jp/）

結婚相談所支援事業 (サービス名称:結婚相談所TV https://kekkon-tv.com/)

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：BRIFE - ブライフ - https://tms-brife.com/）

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：la ape - ラ・アーペ - https://la-ape.com/）

保険代理店事業