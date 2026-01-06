株式会社テレビユー福島（デジタルハリウッドSTUDIO福島）と共催｜福島県内企業向け「生成AI活用講座」を2026年4月27日より開講

Xenkai株式会社

Xenkai株式会社（本社：福島県福島市、代表取締役：渡邉 隆）は、株式会社テレビユー福島（本社：福島県福島市、代表取締役社長：仲尾 雅至 デジタルハリウッドSTUDIO福島を運営）と共催し、福島県内企業を対象とした「生成AI活用講座」（全5回）を、2026年4月27日（月）より開講します。

本講座は、生成AIの基本操作に加え、文書作成・情報整理・資料作成など“どの部署でも発生する業務”を題材に、指示の出し方（型）と注意点（情報管理・誤り対策）を整理しながら、実務に当てはめて学ぶ実践型プログラムです。対面講義＋演習中心で、学んだ内容をその場で自社業務に当てはめる形で進めます。なお、本講座のカリキュラム開発・技術監修および講師はXenkai株式会社が担当します。

株式会社テレビユー福島（デジタルハリウッドSTUDIO福島）との共催により、実務に活かすための教育設計の知見と、福島県内企業の業務実態を踏まえた題材・進行を組み合わせた実践型研修として実施します。

Xenkai株式会社 代表取締役：渡邉 隆

地域に根差した教育と情報発信を担うテレビユー福島と本講座を共催できることを、心より光栄に思います。

生成AIは操作を学ぶだけでは不十分であり、日々の業務にどう組み込むかが重要です。本講座では、同社の知見と当社の技術を融合させ、受講される皆様が自社で活用を広げられる実践的なスキルを伝えます。

福島県内企業の皆様の変革を支えるパートナーとして、全開で伴走してまいります。

XenkaiとデジタルハリウッドSTUDIO事業で出会い、当社ＴＵＦのDXやAI活用への支援を委託するなかで、彼らの先進性や解決力を実感しています。それゆえ、本講座が、受講される方のスキルアップを通じ、福島県内企業の業務効率化や強化のお役に立てると確信しています。

株式会社テレビユー福島 代表取締役 社長：仲尾 雅至

単なる知識習得にとどまらず、「自社の業務で、誰が・どの場面で・どう活用するか」までを具体化できるよう、演習中心で進めます。本研修の受講者は、「生成AIを使える人」ではなく、業務への当てはめ方と運用の手順を整理し、社内で説明しながら実務適用を進められる担当者を目指します。

※共有の方法・範囲・可否は、講座内で案内します。

開講に先立ち、参加無料の事前説明会（2026年1月16日、1月30日）をデジタルハリウッドSTUDIO福島にて実施します。講座の申込締切は2026年1月31日、定員は15名（先着）です。

お申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrU0G0V5P_CBDVH9kxMMfbMHHcFbGCPY3fCAMerfsuoljlg/viewform

講座開講の背景

生成AIは幅広い業務に活用できる一方で、現場では次のような課題が起こりがちです。

・活用シーンが分からない／試したが業務に合わない

・指示（プロンプト）の出し方が難しい

・情報管理や誤り（出力の正確性）への不安が残る

本講座では、難しい専門知識を前提とせず、現場で再現できる“使い方の型”として短期集中で整理します。

講座の特徴

1）“実務で使える”生成AI活用を、対面演習中心で習得

2）操作説明で終わらない。「業務に落とし込む手順」を手元に残す設計

3）共催により、実務に活かすための教育設計の知見と、福島県内企業の業務実態を踏まえた題材・進行を組み合わせた実践型研修として実施

受講後に身につく、業務での活用場面

※上記は活用例であり、効果は業務内容や運用方法により異なります。

講座概要

・講座名称：生成AI活用講座

・形式：対面講義＋演習

・定員：15名様（最少催行人数5名様）

・会場：デジタルハリウッドSTUDIO福島（福島市本町1-20 4階）

・開講日：2026年4月27日（月）より全5回（各回 9:30～12:30）

・開催日：2026年4月27日、5月18日、6月1日、6月15日、6月29日

・受講料：396,000円（税込／全5回）

助成金適用時（中小企業の場合）：実質負担額 84,000円（税込）

※適用条件は「受講料・申込」を参照

・申込締切：2026年1月31日

カリキュラム（全5回・概要）

講師

渡邉 隆（Xenkai株式会社 代表取締役）

株式会社No.1、ヤフー株式会社、株式会社エルテスを経て現職。生成AI、サイバーセキュリティ、デジタルマーケティング等の分野で技術およびデータ活用に精通。企業のAI推進やデジタル人材育成に関する支援を行う。

遠藤 雅俊（Xenkai株式会社 最高AI責任者／デジタルハリウッドSTUDIO福島 Webデザイン講師）

業務効率化や新規事業を支援する現役AIエンジニア。最新技術を現場で使える形に落とし込むことに強みを持ち、仕組みづくりから構築まで幅広く対応。

事前説明会（参加無料）

日程：１.2026年 1月16日（金）11:00～12:00

２.2026年 1月30日（金）11:00～12:00

会場：デジタルハリウッドSTUDIO福島（福島市本町1-20 4階）

内容：講座概要、進め方、質疑応答

申込方法：下記URLよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrU0G0V5P_CBDVH9kxMMfbMHHcFbGCPY3fCAMerfsuoljlg/viewform

受講料・申込

受講料：396,000円（税込／全5回）

助成金適用時（中小企業の場合）：実質負担額 84,000円（税込）

申込締切：2026年1月31日

申込方法：下記URLよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrU0G0V5P_CBDVH9kxMMfbMHHcFbGCPY3fCAMerfsuoljlg/viewform

※助成金（人材開発支援助成金：事業展開等リスキリング支援コース）の活用により、受講料の一部が助成対象となる場合があります。

※助成対象・助成率・手続き等は要件があります。助成金の支給を保証するものではありません。

※原則として雇用保険被保険者が対象となり、代表者・役員・個人事業主は対象外となります。

取材・お問い合わせ

担当：デジタルハリウッドSTUDIO福島 高橋

TEL：0120-001-630（火～金 12:00～18:00）

お問い合わせURL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrU0G0V5P_CBDVH9kxMMfbMHHcFbGCPY3fCAMerfsuoljlg/viewform

運営会社概要

会社名：Xenkai株式会社

代表者：代表取締役 渡邉 隆

所在地：福島県福島市万世町5番45号 アークデュオ福島万世町807

事業内容：生成AI研修、生成AI導入支援、新規事業開発支援

コーポレートサイト：https://xenkai.jp

会社名：株式会社テレビユー福島

代表者：代表取締役 仲尾雅至

所在地：福島市西中央1-1

事業内容：福島県におけるテレビジョン放送事業、放送番組の制作・販売、そのほか放送に関する一切の事業など

コーポレートサイト：https://www.tuf.co.jp/