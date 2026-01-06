ジオコードが「Web広告トレンドレポート2025年12月号」を公開

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、Web広告に関する最新動向を日々調査・研究していますが、それらをまとめた「Web広告トレンドレポート2025年12月号」を公開いたしました。

今回の「Web広告トレンドレポート2025年12月号」では、主に以下についてレポートしています。

●2025年11月のWeb広告アップデート情報

・Googleが広告運用やデータ分析を支援するAIエージェントツールを追加予定

└ どのような支援をしてくれるの？

・LINEヤフーが年末年始のお知らせを公開

└ 入金反映や入稿物の審査期日に注意

・ロイターがLINEヤフーの業績・動向について報道

└ 検索広告の売り上げが前年同期比で約13％減少

・LINEヤフー広告 ディスプレイ広告に、新たな掲載制限カテゴリーが追加予定

└ どのような商品・サービス・コンテンツが制限されるの？

・スマートフォン版Yahoo! JAPANトップページで、友だち追加広告（β版）が配信予定

└ どのような効果が期待できるの？

＜重要トピックス＞

・LINEヤフーがYahoo! 広告の検索広告とディスプレイ広告における、2025年度下期のロードマップ資料を公開

●Web広告トレンドレポートをダウンロードすると？

・マーケティングに関する最新情報が一目で分かる

・最新情報の中で重要なポイントをピックアップできる

・Web広告運用の改善事例を学べる

●こんな方にオススメ

・Webサイト集客を加速していきたいと考えている方

・Webサイト集客のレベルを知りたい方

・Webマーケティングの情報収集をしている方

■ジオコードのWeb広告運用サービスについて

ジオコードは、16年以上に渡りWeb広告運用サービスを提供している老舗のWebマーケティング会社です。あらゆる業種で1,500社4,000アカウントの豊富なWeb広告運用実績と、GoogleやLINEヤフーに認められた確かな広告運用力があります。

Googleが主催する「Premier Partner Awards」では、5期連続の国内ファイナリストに選出されており(※1)、また、LINEヤフー Partner ProgramのSales Partnerでは、優れた実績を持つ代理店だけに付与される特別な認定を受けています(※2)。

(※1) 2018年、2019年、2021年、2022年、2023年（2020年は感染症拡大の影響で未開催）

(※2) LINEヤフー Partner ProgramのSales Partner「Select認定」および「Ads Operation badge（広告運用バッジ）認定」

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/ads/(https://www.geo-code.co.jp/ads/)

【運営メディア「Web広告マガジン」】https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/(https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/)

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年8月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)

