CES 2026でグローバル市場に新たな価値を提示したWi-Fi 8ルーターや革新的な240Hz ARグラスなど次世代ゲーミング革新製品を一挙発表

ASUS（ASUSTeK Computer Inc.）は、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、2026年1月6日（火）に米国ネバダ州ラスベガスで開催されたCES 2026のバーチャルローンチイベント「CES 2026 ROG - Dare to Innovate」にて、ROGが描く次世代ゲーミングのビジョンを発表しました。

本イベントでは、Wi-Fi 8コンセプトルーター「ROG NeoCore」、世界に先駆けたWi-Fi 8の実環境下でのスループットテスト、業界でも類を見ない240HzマイクロOLED FHD（1920 x 1080）ARゲーミンググラス、ROGとHIFIMANが共同開発したeスポーツ向けヘッドセット、さらにROG初のラピッドトリガーキーボードROG Falchion Ace HFXの技術を基にした75%レイアウトの「ROG Falchion Ace 75 HE」など、革新的な新製品群を発表しました。

ROGは今後も、最先端テクノロジーと製品を通じ、ゲーマーの皆様に新たな体験を提供してまいります。

本イベントで紹介された製品は、グローバル市場向けの製品および開発中のコンセプト製品で構成されており、日本国内での展開が未定の製品が含まれる場合があります。

【発表のハイライト】

【次世代Wi-Fi 8テクノロジー時代の幕開け】

- 次世代Wi-Fi 8テクノロジー時代の幕開けとなるWi-Fi 8コンセプトのルーターの「ROG NeoCore」と、世界に先駆けたWi-Fi 8実使用環境を想定したスループットテストを発表し、Wi-Fi 8がコンセプトから実用化フェーズへの移行を示しました。- 業界でも類を見ない240HzマイクロOLED FHD (1920 x 1080) ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」を発表- ROGとHIFIMANがゲーミングオーディオを再定義し、原音忠実度を追求した高品位なオーディオを実現するヘッドセット「ROG Kithara」を発表- 広々とした75％レイアウトと最新スイッチ・センサーを搭載し、超高速・高精度なキー入力を実現した「ROG Falchion Ace 75 HE」を発表Wi-Fi 8コンセプトのROGルーター：ROG NeoCore- Wi-Fi 8は、低レイテンシー、超高信頼性、シームレスなインテリジェントデバイス連携を実現するように設計されており、AI駆動型デバイスエコシステムの基盤となります。- Wi-Fi 7と比較して、よりスマートなマルチAP/マルチクライアント運用により、中距離スループットが最大2倍向上、IoTカバレッジが2倍拡大、P99レイテンシーが最大6分の1に低減。- 初のWi-Fi 8ホームルーターは2026年にグローバルで登場予定です。※国内発売未定

ASUSのWi-Fi 8ルーターは、クラウドストリーミング、リアルタイム音声通信、マルチデバイスでのチームプレイなど、幅広いシナリオでWi-Fi 8の可能性を最大限に引き出します。新しいアーキテクチャとインテリジェントなスケジューリングにより、ほぼゼロレイテンシーの応答性と比類のない信頼性を実現します。

Wi-Fi 7とWi-Fi 8の性能差を評価するため、実環境を想定したスループットテストを実施した結果、理論上のデータ速度に変更はないものの、Wi-Fi 8はスループットを大幅に向上させることが明らかになりました。Wi-Fi 7と比較して、Wi-Fi 8はよりスマートなマルチAP/マルチクライアント運用により、中距離スループットが最大2倍、IoTカバレッジが2倍、P99レイテンシーが最大6分の1に低減します。

リーダーシップの遺産 - 世界初の達成

ASUSは、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7製品を含む新世代Wi-Fiテクノロジーのリリースにおいて、業界でいち早くFCC認証を取得してきました。今回の「ROG NeoCore」発表と、世界に先駆けたWi-Fi 8実使用環境でのスループットテストの実施により、ASUSはWi-Fi 8時代の新たなマイルストーンを打ち立て、次世代Wi-Fiイノベーションのリーダーシップを改めて示しました。

【新たなアプローチを採用した240Hz空間ディスプレイが視覚性能、スケール、没入感を向上させ、ゲーム体験を変革するARゲーミンググラス】

- これまでにない設計を採用した240HzマイクロOLED FHD (1920 x 1080) ゲーミンググラス。ROG Control Dockを介したHDMIおよびDisplayPort接続により、PCおよびコンソールとの互換性を確保。- ROG AllyとはUSB-Cケーブル1本で接続でき、セットアップ不要で大画面体験を提供。- 57°の拡張視野で、4メートル先に171インチの仮想スクリーンを投影し、集中視認エリアの95%をカバー。正確なアンカーモードとフォローモードの表示オプションを搭載。- エレクトロクロミック技術により、レンズが自動的または手動で色を調整し、様々な照明条件に対応。Boseによるプレミアムサウンドが空間認識とゲームへの没入感を向上。

「ROG XREAL R1」は、一般ユーザー向けARスマートグラス分野で受賞歴を誇るグローバルリーダーXREALと提携し、次世代の空間ゲーミングディスプレイとして開発されました。新たなカテゴリを切り拓く240HzマイクロOLED FHD（1920 x 1080）を搭載したゲーミンググラスで、ROG Control Dockを介してPCや各種コンソールとの高い接続性・互換性を実現しています。

本製品はROG Allyに最適化された設計となっており、57°の広い視野角、装着者の頭の動きを3軸で検出するネイティブ3自由度、エレクトロクロミック調光技術、そしてBoseによるプレミアムサウンドオーディオを搭載。これらの先進技術により、圧倒的な没入感と臨場感あふれるゲーム体験を提供します。

ROG XREAL R1は、大画面ゲーミングの新たなスタイルを提案し、ROGならではの高性能と圧倒的なビジュアル体験を、場所を選ばず外出先でも装着して楽しめる空間ディスプレイへと進化させます。

【ROGとHIFIMANが共同開発したゲーマーのためのヘッドセット】

ハイエンドオーディオブランド「HIFIMAN」と協力し、ゲーミングオーディオの新たな基準を打ち立てるヘッドホン「ROG Kithara」を共同開発いたしました。

「ROG Kithara」は、オープンバックの音響設計とROGカスタマイズのHIFIMAN製100mm平面磁界ドライバーを搭載し、鮮明かつ臨場感あふれるリアルなサウンドを実現します。競技シーンに最適化されたフルバンドMEMSブームマイクを標準装備し、ゲーム内での正確かつクリアなコミュニケーションを可能にします。さらに、交換可能なプラグ付きバランスヘッドホンケーブルとUSB-Cアダプターを同梱することで、幅広いデバイスとの高い互換性と妥協のない音質を両立しています。真のハイファイサウンドを求めるゲーマーのために設計されたROG Kitharaは、あらゆるゲームセッションでオーディオファイルグレードのパフォーマンスを提供します。

【ROG初のラピットトリガー搭載75%レイアウトゲーミングキーボード】

BlackWhiteBlack キャリーケースWhite キャリーケース

「ROG Falchion Ace 75 HE」は、前モデルROG Falchion Ace HFXの成功を受けて、より広々とした75％レイアウトを採用し、アップグレードされたROG HFX V2マグネティックスイッチと新開発のROGホールセンサーを搭載しています。さらに、本体で簡単に調整できる感度調整ホイールを新たに導入し、多機能ボタンやインタラクティブタッチパネル、人気のRapid Triggerトグルも引き続き装備。8000Hzの超高速ポーリングレートにより、すべてのキー入力を比類なきスピードと精度で正確に認識します。また、持ち運びに便利なキャリーケースも同梱されており、さまざまなシーンで快適にご利用いただけます。日本国内では2026年2月頃に発売予定です。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan