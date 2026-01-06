新潟伊勢丹で“ゼッピン雪国”「南魚沼市」の産品を販売します！～「南魚沼の良いモノがたり」開催～

写真拡大 (全5枚)

南魚沼市


イベント開催概要

＜開 催 日＞　2026年1月7日（水）から1月13日（火）まで


　　　　　　　※最終日午後5時終了


＜開催場所＞　新潟伊勢丹1階 NIIGATA越品


　　　　　　　（新潟県新潟市中央区八千代1-6-1）


＜出展商品＞








〈販売会期間中の特典プレゼント〉

新潟伊勢丹1階NIIGATA越品にて「南魚沼の良いモノがたり」対象商品を税込3,000円以上お買いあげの先着100名さまに「南魚沼産コシヒカリ 300g」を差しあげます。





新潟県南魚沼市

新潟県南部に位置、世界有数の豪雪地域。


7か所のスキー場が点在し、南魚沼産コシヒカリが有名。


2024年度ふるさと納税受入額71億円超。


市長：林　茂男


人口：約52,000人（2025年4月現在）


南魚沼市HP：


https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp


ふるさと納税特設ページ：


https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/kaikaku/zaisei/furusatonouzei