新潟伊勢丹で“ゼッピン雪国”「南魚沼市」の産品を販売します！～「南魚沼の良いモノがたり」開催～
南魚沼市
イベント開催概要
＜開 催 日＞ 2026年1月7日（水）から1月13日（火）まで
※最終日午後5時終了
＜開催場所＞ 新潟伊勢丹1階 NIIGATA越品
（新潟県新潟市中央区八千代1-6-1）
＜出展商品＞
〈販売会期間中の特典プレゼント〉
新潟伊勢丹1階NIIGATA越品にて「南魚沼の良いモノがたり」対象商品を税込3,000円以上お買いあげの先着100名さまに「南魚沼産コシヒカリ 300g」を差しあげます。
新潟県南魚沼市
新潟県南部に位置、世界有数の豪雪地域。
7か所のスキー場が点在し、南魚沼産コシヒカリが有名。
2024年度ふるさと納税受入額71億円超。
市長：林 茂男
人口：約52,000人（2025年4月現在）
南魚沼市HP：
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp
ふるさと納税特設ページ：
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/kaikaku/zaisei/furusatonouzei