【物価高に負けない3,800円】飲み放題120分付き全10品！当日OKの宴会コースを1月6日より期間限定販売／焼鳥ダイニング「いただきコッコちゃん」

北海道を中心に東北、関東に展開する「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」（運営：株式会社イーストン、本社：札幌市）は、焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんでは、2026年1月6日（火）より、120分飲み放題付き、全10品の宴会プランをお1人様3800円（税込）にて販売いたします。

この宴会プランは当日のご注文もＯＫなため、気軽に楽しんでいただけるプランになっております。

また、LINE予約、店頭ではInstagramのフォローでお1人様3500円にてお楽しみいただけます。

原材料費や光熱費の高騰が続き、外食業界でも値上げが相次ぐ中、

焼鳥ダイニング「いただきコッコちゃん」では、“物価高のこのご時世だからこそ、気軽に集まれる価格を守りたい”という想いから、「120分飲み放題付き・全10品の宴会コース『満足コース』をお一人様3,800円（税込）」で、2026年1月6日より期間限定で販売いたします。

【満足コース】お1人様3,800円（税込）3名様～、当日OK！

本コースは、当日予約OK・3名様から利用可能。

急に決まった新年会や、仕事帰りの飲み会にも使いやすい内容となっています。

料理は、カリカリパスタ、十勝産枝豆、コッコのおつまみたまご、コッコフライポテトなどのおつまみからスタート。

焼鳥は、とりもも（塩）、とりむね（塩）、うずら串の3種をご用意し、

さらに看板メニューである「コッコちゃんのしょうゆザンギ」、〆には釜揚げしらすご飯まで揃えた、満足感の高い全10品です。

飲み放題は120分制。

価格を抑えながらも、焼鳥ダイニングならではの主役級メニューを揃え、

「安いだけでは終わらない宴会」を目指しました。

値上げが当たり前となった今だからこそ、

“安心して乾杯できる場所であり続けたい”

そんな想いを込めた、期間限定の宴会コースです。

■コース内容

コース名：満足コース

内容：

カリカリパスタ

やみつきキャベツ

十勝産枝豆

コッコのおつまみたまご

コッコフライポテト

【串】とりもも（塩）

【串】とりむね（塩）

うずら串

唐揚げ

釜揚げしらすご飯

生ビール付き120分飲み放題付き

3名様から、当日OK

【販売期間】2026年1月6日（火）～1月31日（土）

■焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん

2003年に札幌で誕生した「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」は、1号店となる「新道東店」（北海道札幌東区）をオープン以来、地域の皆さまに支えられて21年の営業を続けて参りました。2006年には宮城県仙台市、2012年には東京へ進出し、現在14店舗まで成長。「食を通じて日本を元気に！」をミッションに掲げ、北海道のご当地やきとりや、北海道の旬の素材を楽しめる焼鳥屋としてあなたの近くの「北海道物産展」のようであり、「ただいま」という気持ちで帰ってこられる憩いの場になれるように、物価高や不景気という困難な時代の中で今後もお客様に愛される店舗であり続けるため、様々な取り組みを行って参ります。

今後の展開

いただきコッコちゃんは、今後も「食の楽しさ」と「人と人をつなぐ時間」を提供し、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。

実施店舗

≪関東エリア≫

■五反田店▶東京都品川区西五反田1丁目2-8 FPGLinksGOTANDA6Ｆ TEL：03-6417-9520

■亀戸店▶東京都江東区亀戸2-20-3 東洲ビル2F TEL：03-5628-6880

■浦和店▶埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目3番6号 浦和仲町YKビル2F TEL：048-814-2622

≪宮城県エリア≫

■仙台駅東口店▶宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目５-２大野第２ビル１階

■仙台駅西口店▶宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-22 サンスクエア庄司ビル1・2F

■マーブルロード店▶宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

■サンモール店▶宮城県仙台市青葉区一番町２丁目６-１シティハウス一番町中央２Ｆ

■長町店▶宮城県仙台市太白区長町５丁目４-１４

≪北海道エリア≫

■北1条店▶北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-11 桂和北1条ビル2F

■北8条店▶北海道札幌市北区北８条西４丁目13-1 ブランシャールBLD1 、2階

■桑園店▶北海道札幌市中央区北8条西15丁目28-176

■JR琴似駅前店▶北海道札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）

■新道東店▶北海道札幌市東区北33条東16丁目22-33

■宮の沢店▶北海道札幌市西区発寒6条9丁目1-10 ペルル宮の沢1F

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2025年10月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



